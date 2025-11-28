Brett Gardner fue el mejor jardinero izquierdo defensivo de todos los tiempos

Aquí hay uno para los fanáticos de las estadísticas y los cínicos de las estadísticas por igual. Algo que en el primer paso sonidos mal, pero no lo es.

No Barry Bonds. No Ted Williams. Ni Ricky Henderson, Stan Musial o Carl Yastrzemski. Ninguno de esos. En cambio, el título del mejor jardinero izquierdo defensivo en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol es para un ex Yankees de Nueva York pilar que nunca tocó el estrellato abierto, al menos, si hay que creer en una estadística en particular.

De acuerdo a Referencias de béisbol métricas posicionales, Brett Gardner tiene la carrera más alta Victorias defensivas por encima del reemplazo (dWAR) jamás acumulado por un jardinero izquierdo primario. Y no sólo está en la cima, sino que lo está con diferencia. Hay una separación mensurable entre él, Bonds en un distante segundo lugar, y luego todos los demás jugadores que pasaron la mayor parte de su carrera en la posición.

Brett Gardner, el hombre que Barry Bonds podría haber sido

dWAR es Referencias de béisbol intento de aislar el número de victorias que un jugador aporta en defensa en relación con un jardinero de nivel de reemplazo en la misma posición. Incorpora alcance, valor del brazo, impacto en doble jugada, posicionamiento en el campo y dificultad posicional. En su núcleo está Carreras defensivas salvadas (DRS), que se convierte en carreras por encima o por debajo del promedio y luego se traduce en victorias.

Debido a que el jardín izquierdo tradicionalmente conlleva un ajuste posicional más bajo que el jardín central o el campocorto (es, tradicionalmente, un lugar para esconder a los jugadores defensivos más débiles), los jugadores en esa posición rara vez acumulan totales altos de dWAR. Por tanto, el sistema espera menos oportunidades y descuenta la dificultad defensiva. Por esa razón, los jardineros izquierdos normalmente obtienen la mayor parte de su WAR de la ofensiva. Gardner, sin embargo, es un caso atípico, porque sus totales de carreras defensivas fueron lo suficientemente altos como para superar el ajuste negativo de la posición.

A lo largo de sus 14 temporadas con los yanquisGardner produjo varios años de DRS de dos dígitos en el jardín izquierdo, incluidas temporadas en las que se ubicó entre los líderes de la liga en alcance de los jardines y tasas de conversión de bolas golpeadas en los huecos. Él inició sesión 13.321,2 entradas de temporada regular en los jardinescon 8.287,2 en el lado izquierdo, y su producción defensiva acumulada se mantuvo por encima del promedio hasta los 30 años.

La calificación dWAR de la carrera de Gardner es +12,9. Los bonos están en segundo lugar con +7.9. Alex Gordon es tercero con 7,1, BJ Surhoff es cuarto con 6,9, y Steven Kwan ocupa el quinto lugar con +4,7 en sólo cuatro años. Nadie más en la historia tiene más de +3,2. Gardner no sólo lideró el grupo, sino que lo superó.

La velocidad de Gardner lo separó

A lo largo de su carrera con los Yankees, Gardner fue movido entre el jardín izquierdo y el central, dependiendo de sus compañeros de equipo en ese momento. El jardín izquierdo, tal vez, era una posición más acorde con la fuerza de su brazo. Sin embargo, a medida que envejeció, Gardner hizo un buen trabajo al conservar la velocidad, que era el atributo más importante de su juego.

En el lado ofensivo, Gardner robó 47 bases en 2010, 49 en 2011 y 24 en 2013, pero en el lado defensivo, esa rapidez se tradujo directamente en tiempo de recuperación en los jardines y velocidad de cierre. Referencias de béisbol factor de rango y las calificaciones totales de la zona le acreditaron con jugadas más exitosas fuera del área de cobertura estimada del jardinero izquierdo promedio. El valor de su brazo fue de neutral a ligeramente positivo, pero no restó valor a sus totales porque el alcance representó la mayoría de sus carreras salvadas.

Por su velocidad, sus saltos, sus lecturas, su alcance y las generosas proporciones del ex Yankee Stadium, en 2010, Gardner –que había pegado sólo cinco jonrones y un OPS+ de 105– terminó con un WAR de 7.4. clasificó séptimo en la totalidad de las mayores; Alberto Pujolstodavía en su cima en ese momento, registró sólo 7,4. Y a diferencia de Pujols, Gardner lo hizo a través de la defensa y el corrimiento de bases. A pesar de la calidad de un Bonds joven, la afirmación de Gardner de ser el mejor en su posición no surge de la nada.

El contexto de jugar a la izquierda, no al centro

Muchos de los mejores jardineros defensivos de Grandes Ligas La historia jugó en el jardín central, donde las métricas avanzadas otorgan un mayor ajuste posicional. Los jardineros izquierdos rara vez retienen valor defensivo a largo plazo porque la posición a menudo se usa para jugadores que baten primero. Como resultado, la clasificación de dWAR para LF suele estar encabezada por jugadores con perfiles atléticos atípicos para la posición. La ventaja de Gardner refleja ese patrón: su dWAR total excede al siguiente nivel de jugadores por múltiples victorias, y la brecha es lo suficientemente grande como para que los ajustes a los datos defensivos más antiguos probablemente no la cierren.

Gardner terminó su carrera con un WAR total superior a 40, con una proporción significativa derivada de la defensa más que de la ofensiva. Su línea ofensiva incluyó un promedio de .256, un porcentaje de embase de .342, 139 jonrones y un OPS+ de 104 en 1,688 juegos, pero esos números jugaron un papel secundario en su valoración general. Su contribución defensiva le permitió mantener roles iniciales incluso en temporadas con bateo promedio de la liga, y su eficiencia en el jardín izquierdo siguió siendo el núcleo de la estabilidad de su plantilla a largo plazo.

El ranking no afirma que Gardner fuera el jardinero izquierdo más atlético o visualmente dominante. Es más objetivo que subjetivo. Sin embargo, el valor defensivo acumulado de Gardner lo coloca en el primer lugar de todos los tiempos entre los jardineros izquierdos primarios, con una brecha con respecto al campo, y solo Kwan con posibilidades de entrar en su órbita. ¿Quién lo sabía?