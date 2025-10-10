Bret Easton Ellis critica los elogios de ‘una batalla tras otra’ y los críticos liberales

Autor de “American Psycho” Bret Easton Ellis está destacando la aclamada respuesta crítica a Paul Thomas Anderson «Una batalla tras otra”, que es la película mejor calificada de 2025 en metacrítico hasta ahora con una puntuación de 95. Si bien Ellis es un gran admirador de Anderson (por ejemplo, dijo que “There Will Be Blood” es “quizás la mejor película de este siglo”), el autor afirmó que los críticos han elogiado “One Battle After Another” porque la política de la película se alinea con la izquierda.

«Es un poco impactante ver este tipo de elogios (lo siento, no es una muy buena película) debido a su ideología política, y es tan obvio a eso a lo que están respondiendo», dijo Ellis en «El podcast de Bret Easton Ellis» (a través de creador de películas) sobre la reacción crítica a lo último de Anderson. “Por qué se considera una obra maestra, la mejor película de la década, la mejor película jamás realizada [is] porque realmente se alinea con este tipo de sensibilidad izquierdista”.

Ellis predijo que la película pronto será vista como «una especie de reliquia mohosa de la era post-Kamala Harris: esa cosa alrededor de la cual todo el mundo se reúne y finge que es tan fantástica y tan grandiosa cuando en realidad no lo es, sólo para dejar un punto… Hay una humedad liberal en esta película que ya se siente muy anticuada en octubre de 2025. Muy anticuada. Y simplemente no lee la habitación. Ya sabes, lee un pequeño rincón de la habitación, pero no lee lo que está sucediendo en Estados Unidos”.

Respondiendo a un crítico de cine que calificó «Una batalla tras otra» como una película «importante», Ellise respondió: «No, no lo es. Realmente no ha leído la sala. No ha leído la sala en absoluto sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos».

Inspirada libremente en “Vineland” de Thomas Pynchon, “One Battle After Another” está protagonizada por Leonardo DiCaprio como un revolucionario fracasado que se ve obligado a salir de su escondite cuando un viejo enemigo se interesa en localizar a su hija (el recién llegado Chase Infiniti). El elenco incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor, todos los cuales tienen rumores de Oscar además de DiCaprio, Infiniti y Anderson en medio de excelentes críticas.

Variedades Owen Gleiberman Elogió la película, su reseña.llamándola una «visión fascinante de un estado policial en Estados Unidos» y escribió: «‘One Battle After Another’ es una película que aprovecha la feroz urgencia del ahora; te da un escalofrío que también es una llamada de atención… mientras habla con una gran visión del peligro y la ansiedad de nuestro momento, también es un drama totalmente fundamentado y identificable… ‘One Battle After Another’ es una visión de una sociedad en cautiverio, pero es una película que nunca pierde el pulso de su humanidad”.

Desde su estreno en cines el 26 de septiembre, “One Battle After Another” ha recaudado 114 millones de dólares y sigue contando en la taquilla mundial. Es la primera película dirigida por Anderson que supera la barrera de los 100 millones de dólares.