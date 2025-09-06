Brendan Fraser y Hikari Talk ‘Rental Family’ y encontraron familias

Brendan Fraser regresa al Festival Internacional de Cine de Toronto con «Familia de alquiler«, Un nuevo drama tierno coescrito y dirigido por el cineasta japonés Hikari que explora los lazos no convencionales y el significado de la pertenencia.

Fraser, quien apareció por última vez en Tiff con «The Whale» (2022) de Darren Aronofsky, el papel que le ganó un premio de la Academia, dijo que el proyecto lo golpeó de inmediato como diferente a cualquier otra cosa en su carrera.

«Estaba tan lejos de todo lo que había visto», dice Fraser. «La historia es una forma inusual de satisfacer las necesidades de las personas que están desprovistas de la familia. Y se sintió como una película sin un villano per se, aparte de la apatía. Eso nos habla en este momento».

La película sigue al personaje de Fraser, Philip Vanderplug, un extraño a la deriva en Tokio que se entrelazó en la poca conocida industria de la «familia de alquileres» de Japón, donde las personas contratan sustancias para interpretar a familiares o compañeros.

Hikari, quien durante mucho tiempo ha sido fascinada por historias de familias elegidas, dijo que se sintió atraída por el fenómeno debido a su conmoción en una era de desconexión.

«Este negocio ha existido en Japón desde la década de 1980, pero la gente realmente no lo sabía», explica Hikari. «La familia lo es todo para mí, pero también quería mostrar la belleza de la familia y la comunidad encontrada. Aunque las personas se sienten solas en la cultura moderna, este tipo de servicio reúne a las personas de una manera muy incómoda pero fascinante. Quería compartir esa historia con el mundo».

La película lidia con la idea de que la conexión no requiere sangre. Fraser’s Philip comienza a formar vínculos con una niña y un hombre mayor, que viene a representar a la familia que siempre le ha faltado.

«El personaje de Brendan no tenía una figura paterna», dice Hikari. «Entonces, todos los que entran en su vida cumplen ese papel perdido. El caballero mayor se convierte en su padre, la niña se convierte en su hija y todos los demás lo rodean como amigos. Esa es su familia».

Para Fraser, la historia reflejaba sentimientos de aislamiento y el anhelo universal de pertenecer. «A veces en la vida, todos hemos sentido que queremos ser parte de algo y que nos presionen la nariz contra el vaso, tratando de entrar», comparte. «Solo necesitaba estar allí y dejar que el medio ambiente hablara por sí mismo. Es una carta de amor a Tokio, dirigida a la soledad».

Fraser pasó cuatro meses en Japón haciendo la película, aprendiendo suficiente japonés para defenderse en el set. Hikari le dio un «B-plus» por su esfuerzo.

«Soy una excelente imitación», bromea Fraser. «Al final, podría comprender al menos las conversaciones. Y me di cuenta de que el lenguaje se vuelve irrelevante cuando necesitas comunicarnos. Vamos a encontrar una forma, de una forma u otra».

Si bien la industria de Hollywood ha enfrentado críticas por un número menor de películas dirigidas por mujeres este año, Hikari expresó orgullo por ser una de las voces representadas.

«El cine es muy difícil. Se necesitan cientos de personas», dice ella. «Estoy feliz de que las directores, directores que están en los cuerpos de las mujeres, sigan haciendo películas. Estoy orgulloso de estar aquí entre tantos cineastas increíbles».

Después de su victoria en el Oscar, Fraser reconoce que elegir proyectos se ha vuelto más desafiante y más emocionante.

«Lo que se haga ahora es porque es un buen material, porque el público puede saltar a la siguiente en la palma de su mano», comparte Fraser. «Significa que realmente tienes que mejorar tu juego, elegir con más cuidado y ser mejor».

Siguiente en el expediente, Fraser interpretará al presidente Dwight D. Eisenhower en la película de Focus Filts «Pression», un drama centrado en la toma de decisiones detrás de la invasión del Día D. Él protagoniza junto a Andrew Scott.

En última instancia, Hikari espera que «Rental Family» deje a los espectadores con tranquilidad y resiliencia.

«Solo sé que todo va a estar bien», dice ella. «Si te quedas atascado, las respuestas suelen estar dentro de ti».

Fraser agregando: «El villano es apatía. Trae tejidos».