Hace seis años, la inimitable Werner Herzog hizo «Family Romance, LLC», un extraño pseudo-documental sobre un servicio japonés que se especializó en la contratación de actores para interpretar a un ser querido, colega o un presente potencial, lo que sea el cliente requirió. La compañía era real (o inspirada en una perfilada en el New Yorker), pero los ejemplos no. ¿Necesita que alguien absorba la ira de su esposa por ese asunto extramatrimonial sin incomodar a su amante? Solo preguntar Familia de alquiler para enviar un proxy. ¿Intentando engañar a su padre que alguna vez fue famoso para que piense que no ha sido olvidado? La familia de alquiler puede enviar a un «reportero» para entrevistarlo.

Tal vez Herzog no es tan inimitable después de todo, para el director japonés Hikari (mejor conocido por «carne de res») ha hecho una película en la que Brendan Fraser Encarna a un actor estadounidense que lucha por sobrevivir en Tokio. Su personaje, Phillip Vandarpleog, acepta a regañadientes trabajar para la compañía homónima, aceptando un concierto en el que se le ha comisionado para interpretar a «triste estadounidense» en el funeral escenificado de un hombre. En algunas culturas, los dolientes son contratados para llorar la muerte de un ser querido. Aquí, un hombre se encuentra en un ataúd abierto, mientras que los actores, y presumiblemente también algunos conocidos de la vida real, pasan por las mociones de dar elogios, con el resultado general positivo de que emerge que su vida realmente importa.

Años antes, Phillip consiguió un trabajo lucrativo como mascota para una marca de pasta de dientes japonesa. Significaba vestirse en un tubo gigante y posar como un superhéroe, pero la gente todavía lo reconoce por esos anuncios, y un reposacabezas del personaje todavía domina la pequeña sala de estar de su apartamento en la caja de zapatos. Sonely Beyond Words, Phillip todavía va a las audiciones, pero le cuesta mucho trabajar en Tokio, y pasa las tardes mirando por la ventana la vida de sus vecinos, deseando que hubiera más en la suya. Fue entonces cuando el agente de Phillip llama con una oferta inusual, aunque ella no lo informa sobre su papel, por lo que Phillip llega al trabajo (el funeral falso) sin saber qué se espera de él.

Empresas como Rental Family existen en todo Japón, y dependiendo de lo que desee el cliente, los deberes del actor pueden variar, desde terapeuta hasta escolta a estafa directa. Defunciado por esa primera tarea, en un momento, Phillip sube al ataúd, como si se preguntara si su propia vida tiene valor, es reacio a aceptar más trabajo de la familia de alquiler. Pero el pago no está mal y hay mucho más trabajo para un actor blanco en este campo que en la televisión japonesa, por lo que está de acuerdo. Además, como un telegrama de canto o un payaso de cumpleaños glorificado, está haciendo del mundo un lugar mejor para sus clientes.

Una película como «Rental Family» vive o muere por su tono, y la única que Hikari ataca se refleja en los pliegues preocupados de la frente de Fraser: es Maudlin y poco convincente, significa bueno, pero no está por encima de manipularnos por el resultado emocional deseado. Phillip vierte demasiado de sí mismo en cada parte, pero la película no es lo suficientemente mezquina como para tratarlo como un mal actor, privando al proyecto de un humor muy necesario. Prácticamente la única estrella que podía manejar esta incómoda mezcla de sinceridad y sentimentalismo fue Robin Williams, y rara vez una premisa cinematográfica parece más adecuada para sus habilidades.

En todo caso, la «familia de alquiler» nos recuerda lo que Fraser estaba haciendo, o no haciendo, a la larga, antes de su victoria en el Oscar 2023, cuando el rompecorazones de los 90 que había sido tan grande en «dioses y monstruos» estaba esperando otro papel incluso con una fracción de esa complejidad para venir. La crisis existencial de autocompasión parece ser su nueva marca, y aunque eso funcionó para «The Whale», es un poco decepcionante en una película como esta, que realmente se habría beneficiado de una interpretación menos desagradable de la parte.

La gran crisis de Phillip proviene de un cliente (Shino Shinozaki) que necesita a alguien que se haga pasar por el padre de su hija de 11 años, para convencer al comité de selección en una escuela privada de élite para aceptar la joven Mia (Shannon Mahina Gorman). Para complicar las cosas, necesita convencer a la chica de que es el verdadero negocio. Si esta hubiera sido un tipo diferente de película, la versión congratiante de Big Studio de lo que en cambio es una producción de imágenes de Searchlight más independiente, Phillip habría enamorado de la madre de Mia y todos habrían terminado viviendo felizmente la mentira que fue contratado para vender (en otras palabras, la versión «Bicentennial Man»).

Aunque Light On Style, «Rental Family» ofrece algunos momentos emocionales reflexivos, ya que Phillip elige interpretar su papel con la compañía de manera diferente a su jefe (estrella «shōgun» Takehiro Hira). Así como un actor debe meterse en el personaje, Phillip encuentra que la verdadera motivación para que estas engaños benignos sean lo bueno que está haciendo a los demás. A partir de ahí, no es un gran salto para doblar las reglas en nombre de las almas tristes que se le ha pedido que engañe, como cuando ayuda a un compañero anciano «jailbreak» desde su casa, arriesgando su trabajo y un posible cargo de secuestro, para ayudar al hombre a cumplir un deseo no correspondido. Todo va bien hasta que alguien lo ve en una película de televisión, que es como se siente el proyecto de Hikari: una versión de pantalla pequeña de una curiosidad cultural, con un actor con mucho más que dar.