Brendan Fraser encuentra un nuevo zumbido de Oscar con ‘Familia de alquiler’ en TIFF

Brendan FraserLa historia de regreso de la regreso puede haber alcanzado su punto máximo con su papel ganador del Oscar en «The Whale» (2022), pero el drama conmovedor de Hikari «Familia de alquiler» demuestra que todavía tiene nuevas profundidades para explorar. El drama de conjuntos japoneses se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el sábado y podría servir como el próximo boleto de Fraser en la carrera de Mejor Actor.

En la película, Fraser interpreta a Phillip Vandarploeug, un actor estadounidense solitario a la deriva en Tokio que comienza a trabajar para una agencia de «familia de alquiler», asumiendo roles sustitutos en la vida de los extraños. ¿Qué podría ser una premisa peculiar fluye en una exploración profundamente humana de pertenencia, identidad y trabajo emocional? La presunción es inherentemente compatible con la multitud, un hombre tropezando con la vida de extraños y encontrando una conexión inesperada, pero Hikari lo dirige con seriedad, elevándolo más allá de la comedia sentimental.

La exploración de la película de la intimidad comercial llega en un momento particularmente resonante. En nuestra era digital hiperconectada pero profundamente aislada, «Rental Family» examina lo que sucede cuando la conexión humana se convierte en una industria de servicios. El fenómeno de la familia de alquiler japonesa, donde las personas pagan a los extraños para cumplir con los roles familiares, puede parecer extranjero para el público occidental, pero habla de una crisis global de soledad que trasciende las fronteras culturales. El extraño estadounidense de Fraser navegando por este mundo se convierte en un espejo para los espectadores, cuestionando la autenticidad de sus propias relaciones en una era de personajes sociales curados e interacciones digitales transaccionales.

La belleza de la actuación de Fraser se encuentra en una ejecución pura y sincera. A diferencia de la transformación física manifiesta de «la ballena» o la bravuconada rugosa de «The Mummy», su Phillip es tranquilo, tentativo y a menudo incómodo, reveladoras de capas de alienación que son relatables. Hay una resonancia al ver a Fraser, una vez que la taquilla Everyman, luego el exilio de Hollywood, luego regresa a King, ahora interpreta a un hombre que se siente invisible hasta que entra en la narrativa de otra persona.

Fraser usa esta dimensión meta-textual de manera experta, y algo hacia lo que la rama de los actores puede ser atraída. Los votantes de los Oscar a menudo se ven atraídos por las actuaciones que difuminan la línea entre el rol y la personalidad de la vida real. En Phillip, Fraser encuentra un personaje cuyo viaje refleja un poco el suyo: un hombre que busca un propósito, redescubriendo su valor y, en última instancia, toca la vida de los demás de manera profunda.

«Rental Family» también tiene la creación de un contendiente de premio de elección del pueblo de Toronto Toronto. El público de TIFF históricamente abraza películas que equilibran la accesibilidad con el impacto emocional: «The King’s Speech», «Green Book» y «The Fabelmans» son todos ganadores. La película de Hikari comparte ese ADN: es divertido sin ser frívolo, emocional sin ser manipulador y culturalmente específico, aunque universalmente resonante.

El atractivo intercultural de la película habla del poder del cine para cerrar diferencias aparentemente insuperables. Al colocar a un protagonista estadounidense dentro de la economía de servicio social única de Japón, que también carece de un «villano» tradicional, Hikari crea una lente a través de la cual el público occidental puede examinar sus propios supuestos sobre la familia. La película hace preguntas incómodas: si se puede comprar un cuidado genuino, ¿qué hace que las relaciones «reales» sean más valiosas?

Si bien Fraser es el obvio gancho de premios, las fortalezas de la película se extienden aún más. Hikari, quien anteriormente dirigió «37 segundos» y episodios de «carne de res», crea una narrativa discreta pero visualmente rica, tejiendo el brillo de neón de Tokio con la intimidad de las casas improvisadas. La participación de Searchlight Pictures garantiza una campaña inteligente, con posibles empuje en el guión original (que también incluye el coguionista Stephen Blahut) y quizás categorías internacionales como cinematografía (Takurô Ishizaka) y puntaje original (Jónsi y Alex Somers).

Las elecciones de dirección de Hikari resultan particularmente sofisticadas en su sensibilidad cultural. En lugar de exotizar las costumbres japonesas para el consumo occidental, la película trata el concepto de familia de alquiler como una respuesta natural al aislamiento social moderno. El lenguaje visual combina sin problemas la expansión urbana de Tokio con espacios domésticos íntimos.

Aún así, el mejor actor parece ser la obra central aquí. El giro sincero de Fraser, junto con Tiff Buzz, podría colocarlo fácilmente en el nivel superior de los contendientes junto con los pesos pesados ​​como Dwayne Johnson («The Smashing Machine») y Jesse Plemons («Bugonia»), junto con otros esperados en la alineación abarrotada de este año. También señalaría las obras memorables y enriquecedoras de Takehiro Hira y Mari Yamamoto en sus turnos de apoyo.

Si el Premio a la audiencia de TIFF ha señalado históricamente a Oscar Glory, «Rental Family» podría ser el Puente de Fraser desde Comeback Star hasta el pilar de la Academia. Y con un lanzamiento de noviembre de Searchlight, perfectamente cronometrado para la temporada de premios, tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los Crowdleasers definitorios del año.