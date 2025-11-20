Brendan Fraser dice que ‘La Momia 4’ dará a los fans lo que quieren

Brendan Fraser finalmente está listo para hablar de “la momia 4″ por primera vez, diciéndole al Prensa asociada en una nueva entrevista que ha estado esperando 20 años para poder hacer “La Momia”, la película que siempre soñó hacer. Variedad confirmado a principios de este mes que Universal está desarrollando una cuarta “Mummy” que será encabezada por Fraser junto a los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

«El que quería hacer nunca se hizo», dijo Fraser sobre la franquicia, que comenzó en 1999 y continuó con «The Mummy Returns» de 2001 y «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor» de 2008.

«El tercero fue un modelo de… ¿cómo puedo decirle esto al reportero de AP? NBC tenía los derechos para transmitir los Juegos Olímpicos ese año», dijo Fraser. «Así que juntaron dos y nos fuimos a China. Trabajar en Shanghai fue una experiencia increíble. Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente. Recogimos e hicimos lo que hacemos con un equipo diferente en cubierta y dimos lo mejor que pudimos. Pero la que quería hacer está próxima a estrenarse. Y he estado esperando 20 años por esta llamada. A veces era fuerte, a veces era un telégrafo débil. ¿Ahora? Es el momento de darles a los fans lo que quieren».

Bettinelli-Olpin y Gillett forman el dúo cinematográfico Silencio de radiomejor conocido por “Ready or Not” de 2019 y por revivir la franquicia “Scream” para Paramount en 2022. Fraser no solo regresará a la franquicia con la próxima entrega, sino también Rachel Weisz. El ganador del Oscar protagonizó junto a Fraser las dos primeras películas antes de no participar en “Dragon Emperor”.

Fraser dijo Variedad Hace unos años, poco antes de ganar el Oscar al mejor actor por «La ballena», dijo que estaría dispuesto a volver a visitar al aventurero Rick O’Connell en otra secuela de «Mummy», explicando: «No sé cómo funcionaría. Pero estaría abierto a ello, si a alguien se le ocurriera la idea adecuada».

Aparentemente se ha roto la presunción correcta. Cuando Universal reinició “La Momia” en 2017, Fraser no fue invitado a volver a la fiesta. En cambio, fue Tom Cruise quien se convirtió en la estrella de la franquicia. La película fue bombardeada con críticas.

«Es difícil hacer esa película», dijo Fraser. Variedad. «El ingrediente que teníamos para nuestra Mamá, que no vi en esa película, era divertido. Eso era lo que faltaba en [Tom Cruise’s] encarnación. Era una película de terror demasiado directa. ‘La Momia’ debería ser un viaje emocionante, pero no aterrador ni aterrador”.

Universal no ha anunciado ninguna fecha de estreno para la próxima película de “Mummy”.