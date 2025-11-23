Brendan Fraser dice que la cancelación de ‘Batgirl’ muestra que las películas están mercantilizadas

Brendan Fraser siempre ha sido transparente sobre su decepción por la decisión de Warner Bros. de archivar”bati-chica«: la película de superhéroes de DC completa, pero inédita, en la que el actor ganador del Premio de la Academia habría interpretado a la villana Firefly junto a Leslie Grace como la heroína titular. En una entrevista con la prensa asociada El 19 de noviembre, Fraser habló sobre lo que se perdió para los creativos y el público cuando se bloqueó el estreno de la película y lo que su cancelación comunica sobre el estado actual de Hollywood.

“El producto (lo siento, ‘contenido’) se está mercantilizando hasta el punto de que es más valioso quemarlo y asegurarlo que darle una oportunidad en el mercado”, dijo Fraser. «Quiero decir, con todo el respeto, podríamos arruinarnos a nosotros mismos».

Dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, “Batgirl” estaba destinada a ser la próxima entrega de la Universo extendido de DC. Además de Grace y Fraser, también se suponía que la película presentaría a Jacob Scipio como Anthony Bressi e Ivory Aquino como Alysia Yeoh en la franquicia y repetiría a JK Simmons como Jim Gordon y Michael Keaton como Batman.

La producción se llevó a cabo en Escocia entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, pero mientras estaba en posproducción, Warner Bros. anunció que no estrenar la película según lo programado, optando por archivarlo como medida de reducción de costos en agosto de 2022. Nunca se ha proyectado públicamente ni un solo fotograma del metraje.

“Toda una película”, comentó Fraser. «Quiero decir, había cuatro pisos de producción en Glasgow. Me colaba en el departamento de arte sólo para divertirme».

El actor continuó hablando del impacto cultural que podría haber tenido la película. «La tragedia de esto es que hay una generación de niñas que no tienen una heroína a quien admirar y decir: ‘Ella se parece a mí'». Grace habría sido la primera Batgirl en encabezar su propia película y una de las pocas mujeres en obtener una película de superhéroes independiente en el género dominado por los hombres.

Al mismo tiempo, Fraser también reconoció que los fanáticos mayores se deleitarían al ver a Keaton regresar como Caped Crusader. «Quiero decir, Michael Keaton regresó como Batman. ¡El Batman!» dijo. Keaton hizo su debut como Batman en la película de Tim Burton de 1989, «Batman», y repitió el papel en su secuela de 1992, «Batman Returns». Finalmente se puso la capa y la capucha en el DCEU por primera vez en “The Flash” de 2023.

Con Warner Bros ahora a la venta y la propiedad intelectual de DC renovada como DC Studios bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran, las probabilidades de que “Batgirl” se lance alguna vez parecen aún más dudosas que hace dos años.

Fraser ganó el Premio de la Academia por su actuación en “La ballena” de 2022. Actualmente protagoniza “Rental Family” y está confirmado que retoma su papel de Rick O’Connell de «La Momia» en la próxima cuarta entrega de la serie.