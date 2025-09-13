Breece Hall de Jets deja en claro sobre la lesión de Ed Oliver de Bills

El Bills de búfalo estará sin los servicios del tackle defensivo estrella Ed Oliver contra el Jets de Nueva York en la semana 2.

Entrenador en jefe Sean McDermott confirmó La noticia de los medios de comunicación el viernes 12 de septiembre.

Jets corriendo Breece Hall Compartió su reacción a Oliver siendo descartado.

«Sí, él cambia el juego, eso es algo de lo que vamos a tener que aprovechar, pero estoy seguro de que tienen otros buenos jugadores allí. Es un gran jugador, así que estoy seguro de que lo van a extrañar. Sabes, independientemente de quién esté en el juego, todavía tenemos que salir y ejecutarlo». Hall explicó a los medios de comunicación.

Los aviones tienen la mentalidad correcta con respecto a esta lesión

¿Están los Bills peor con Oliver fuera de la alineación? Sí.

¿Eso garantiza la victoria para los Jets? En absoluto.

La temporada pasada, los Jets, en teoría, recibieron el mejor regalo de los dioses del fútbol. Antes de la apertura de la temporada 2024, el San Francisco 49ers descartó el corredor superestrella Christian McCaffrey. Él supuestamente aumentó Las posibilidades de los Jets de ganar, pero avanzan rápidamente hasta el final del juego, y no era un factor.

Un nombre desconocido, Jordan MasónAvanzó al plato en el lugar de McCaffrey y salió. Masón terminado con 28 acarreos para 147 yardas por tierra y un touchdown por tierra. San Francisco ganó el juego 32-19.

En otras palabras, los Jets tienen que manejar su propio negocio.

Cumplir con el plan de reemplazo de Bills para Oliver

Bills Sideline Reporter Sal Capaccio dar sobre El podcast «Itsway Gameday in Buffalo» que TJ Sanders se espera que llene el vacío en la alineación inicial desocupada por Oliver.

Sanders, de 22 años, fue la selección general número 41 en la segunda ronda del draft de abril. Buffalo cambió a ese lugar, curiosamente, solo un lugar por delante de los Jets, que se sentó en la selección general No. 42 para seleccionarlo.

La necesidad de los Jets de un tackle defensivo estaba bien documentado antes del borrador.

El #Bears ayudó a la #Facturas atornillar el #Chorros Dos veces durante el 2025 #Nfldraft. Una de las mayores necesidades de NYJ era DT. Buffalo sabía que y disparó a NYJ dos veces al moverse por delante de ellos en Pick 41 en la segunda ronda y en Pick 109 en la cuarta ronda para tomar la mejor defensiva disponible … pic.twitter.com/msa9beclff – Paul Andrew Esden Jr (@boygreen25) 9 de mayo de 2025

«El equipo es delgado como lo es en el tackle defensivo, incluso antes de la lesión de Oliver. Jugador de reserva de segundo año Dewayne Carter Sufrió un Aquiles desgarrado de la temporada en la práctica final del equipo en agosto. Los proyectos de ley también son sin veteranos Lado de Larry¿Quién es solo un juego en su suspensión de seis semanas por violar la política de la NFL sobre drogas que mejoran el rendimiento «? Joe Buscaglia del atlético revelado.

“La lesión de Oliver deja las facturas con solo titular Daquan Jonesjunto con los novatos tj Sanders y Deone Walker en la lista activa. El equipo tiene tres tacleadas defensivas de la práctica del escuadrón en Jordan Phillips, Sion Loguey el recientemente firmado Phidarian Mathis«BUSCAGLIA agregó.

Curiosamente, una de las opciones alternativas de los Bills para jugar el domingo es otro novato, Deone Walker, a quien tomaron con la selección general No. 109 en la cuarta ronda.

Los Jets tuvieron la selección general No. 110 en el draft de abril, y los Bills, por segunda vez durante ese draft, intercambiaron solo un lugar frente a ellos para tomar otro tackle defensivo.

Los aviones están obteniendo un beneficio, tienen que aprovechar

El director deportivo de WKBW, Matthew Bové, llamó al «mejor jugador defensivo» de los Bills en la Semana 1.

«El juego completo de Oliver en la Semana 1 incluyó tres tacleadas para la pérdida, un saco y una tasa de presión de pase de 23.5 por ciento, según Trumedia y Pro Football Focus. Oliver empató en la tasa de presión más alta de cualquier tackle defensivo en la NFL en la Semana 1, entre aquellos que tuvieron al menos 10 instantáneas de pases», publicó Buscaglia.

A pesar de esas estadísticas impresionantes, la defensa de la carrera de los Bills era un tamizpermitiendo 176 yardas por tierra. Arreglar esos problemas se volvió mucho más difícil sin Oliver disponible.