Breaking Out’, ‘6000lb Diaries’ adquirida por WBD

Descubrimiento de Warner Bros. ha recogido una serie de telerrealidad médica “Dr. Pimple Popper: Estallando» y «Los diarios de 6000 libras” para sus redes lineales europeas, ha revelado la empresa.

El acuerdo incluye las temporadas 1 y 2 de «Dr. Pimple Popper: Breaking Out», que sigue a la cirujana dermatológica de renombre mundial, la Dra. Sandra Lee, mientras trata a pacientes que sufren afecciones cutáneas dolorosas que alteran sus vidas. Con una clínica recientemente ampliada y una mirada más profunda a su vida personal, la serie ofrece tanto conocimientos médicos como una narración emocional.

La temporada 1 comenzará en octubre, y la temporada 2, que se renovó recientemente, lanzará nuevos episodios hasta 2027.

“The 6000lb Diaries”, que se estrenará en enero de 2026, presenta a los espectadores a 10 personas que se encuentran en una encrucijada crítica en sus vidas y que buscan una cirugía bariátrica transformadora bajo la guía del Dr. Now. A través de cámaras de diarios íntimos y confesionarios crudos, la serie explora sus viajes emocionales y físicos hacia la recuperación de sus vidas.

«Estos títulos, que presentan talentos ya familiares para el público de programas anteriores de TLC en los EE. UU., refuerzan la estrategia de contenido multilocal de WBD y ofrecen entretenimiento atractivo», dijo Andreas Lemos, director de contenido internacional de WBD.

Los acuerdos se dieron a conocer al margen de mipcom.

Las adquisiciones fortalecen la oferta de programación sin guión de Warner Bros. Discovery en toda Europa, sumándose a su lista de contenidos factuales de entretenimiento y reality dirigidos a audiencias diversas.

Warner Bros. Discovery opera en plataformas de televisión, cine y streaming en más de 220 países. Las marcas de la compañía incluyen HBO, Discovery Channel, CNN, TLC, HGTV, Food Network, Eurosport, TNT, TBS, Cartoon Network, Animal Planet, Investigation Discovery, Travel Channel y los estudios Warner Bros.