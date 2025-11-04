Brasil vence 7-0 a Honduras y se convierte en alarma de peligro para la selección de Indonesia

Doha, EN VIVO – Selección Brasileña La Sub-17 tuvo un gran desempeño en el primer partido del Grupo H Mundial Sub-17 2025. En un partido celebrado en el Aspire Zone Pitch 3, Al Rayyan, Qatar, el martes 4 de noviembre de 2025, la Seleção Muda masacró a Honduras con un marcador aplastante de 7-0.

Lea también: Rizky Ridho revela el secreto para apoyar el rendimiento físico y mental en el campo



Estos resultados sirven inmediatamente como una alerta temprana para Selección Nacional de Indonesia Sub-17, que están en el mismo grupo que Brasil, Zambia y Honduras. La razón es que el equipo de Nova Arianto se enfrentará a Brasil directamente el 7 de noviembre de 2025 en el Aspire Zone Pitch 7, Al Rayyan.

Brasil se mostró extraordinario desde los primeros minutos. Se adelantaron rápidamente gracias a Ruan Pablo en el minuto 9. Dell duplicó la ventaja en el minuto 15 y añadió su segundo gol en el tiempo de descuento de la primera mitad (45+4). Arthur Ryan también puso su nombre en el marcador en el minuto 19, dándole a Brasil una ventaja de 4-0 al medio tiempo.

Lea también: Las mejores oraciones de Erick Thohir antes del primer partido de la selección nacional sub-17 de Indonesia en el Mundial



En la segunda mitad, el dominio de Brasil se hizo aún más intenso. Vitor Hugo añadió un gol de cabeza en el minuto 59, seguido por un bonito disparo de Angelo en el minuto 74, y rematado por Gabriel Mec en el minuto 90.

La brillante actuación de Tiago, el portero brasileño, le valió el nombramiento de Jugador del Partido, mientras que Dell fue apodado “El Haaland de Sertão” por su agudo instinto goleador y su estilo de juego explosivo.

Lea también: Ganas, el defensa de la selección nacional de Indonesia, Kevin Diks, seleccionados como los mejores 11 de la semana 9 de la Bundesliga



Esta victoria confirma la ambición de Brasil de volver a conquistar el título mundial Sub-17. Demostraron una combinación mortal de técnica individual, velocidad y efectividad de ataque.

Para Indonesia, este resultado es una peligrosa alarma de cara al partido contra los gigantes sudamericanos. Garuda Muda debe parecer disciplinado, sólido y totalmente concentrado si quiere resistir el avance agresivo de las tropas de Dudu Patetuci.

Mientras tanto, en otro partido, la Selección Nacional Sub-17 de Indonesia se prepara para enfrentar a Zambia en su primer partido el martes por la tarde, hora local, en el Aspire Zone Pitch 7, Doha. Este partido fue una apertura para Garuda Muda antes de enfrentar un duro desafío de Brasil.