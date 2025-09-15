Brasil selecciona ‘The Secret Agent’ para los Oscar

Después de un debate nacional que se derramó al menos una vez en una gran controversia, Brasil ha seleccionado director Kleber Mendonça FilhoEl thriller set de los años 70 «The Secret Agent» como su entrada oficial para la mejor categoría internacional de películas en el 98º Premios de la Academia.

La presentación fue anunciada el lunes por la academia de cine brasileña después de una decisión tomada por un comité de selección de 15 miembros.

Un ganador de Cannes encabezando la estrella de «Narcos» Wagner Moura«The Secret Agent» venció a los otros dos contendientes principales, «Manas», el debut característico de Marianna Brennand y «The Blue Trail», una historia de la vida posterior que desperta de Gabriel Mascaró («Amor divino», «Neon Bull»).

Al salir del primer Oscar del país para el drama móvil del año pasado «I’m Still Here» desde Walter Salles, hasta finales del mes pasado, los expertos y los profesionales de la industria estaban seguros de que el comité presentaría «el agente secreto», adquirido por Neon.

Sin embargo, el 5 de septiembre, «Manas» recibió un gran impulso cuando Sean Penn fue anunciado como un productor ejecutivo. Penn se unió al director de «I’m Still aquí», Walter Salles, a los ganadores de Triple Cannes Palme, Jean-Pierre y Luc Dardenne, y a la productora de «I’m Still aquí» Maria Carlota Bruno como productores ejecutivos en «Manas». Penn había promovido con gran éxito «Estoy todavía aquí» en Hollywood el año pasado. Julia Roberts y Penn organizó una proyección de «Manas» en Los Ángeles el sábado.

Agregar una nota de controversia al debate, el jueves pasado, casi 70 empresas e instituciones principales en Brasil, a menudo lideradas por las mujeres, emitieron una carta abierta que respaldaba la candidatura «Manas».

Su respaldo proviene del enfoque de la película. Ubicada en una aldea aparentemente idílica en el río en la selva amazónica, «Manas» narra la rebelión de Marielle, de 13 años, contra un ciclo de abuso sexual que abunda en su propia familia y en las raquetas de prostitución menores de edad en las barcazas de los ríos que pasan por el río.

La carta buscaba «ampliar el debate público sobre el tema y despertar a la sociedad sobre la urgencia de confrontarlo», dijo.

Los firmantes incluyeron a Luiza Helena Trajano, presidenta de la revista Major Retail Company Luiza; Marize Mattos, Jefe de Patrocinios de la Compañía Minera Global Vale y Paulo Samia, CEO de UOL, la compañía de medios de comunicación, tecnología, servicios y servicios de pago más grande de Brasil.

La entrada internacional del Oscar también había sido objeto de artículos de opinión en algunos de los periódicos más grandes de Brasil, con la comunidad crítica que defendía «el agente secreto» como la única opción posible. X ha sido inundado por tweets acusando a la carta de cabildeo injusto.

Un argumento a favor de «Manas» fue que «el agente secreto» tenía una buena oportunidad de anotar las nominaciones al Oscar en otras categorías. El distribuidor estadounidense Neon ya ha prometido una campaña de premios completa para el drama de época, pidiendo a los 11,000 miembros de la academia que lo considere en todas las categorías, incluida la mejor imagen.

El 11 de septiembre, la academia de cine de Brasil organizó una sesión en línea con los directores de las seis películas preseleccionadas para su presentación, donde tuvieron tiempo de defender por qué su película debería representar a Brasil en el Oscar.

En ello, Filho dijo que el comité de selección no debería creer el argumento de que una película «bien recibida» internacionalmente tendría mayores posibilidades de ser nominado en otras categorías que la mejor película internacional y, por lo tanto, Brasil debería duplicar sus posibilidades al elegir otro representante. «Es importante que una película sea nominada por su país. Es de profunda importancia desde un punto de vista estratégico», argumentó.

Ese argumento puede haber demostrado haber sido persuasivo. También está la cuestión del precedente y, sobre especialmente, del Festival de Cannes. «I’m Not Here» obtuvo el mejor guión en Venecia en 2024 antes de enganchar la presentación de características internacionales y pasar a Oscar Glory.

«The Secret Agent» obtuvo tanto el director (Filho) como el actor (Moura), así como un premio Fipresci de los críticos internacionales. «Manas» obtuvo el mejor director en la barra lateral de Venecia Venecia Días.

Finalmente, el comité ha puesto todos sus huevos en una canasta, «el agente secreto».

En una publicación de Instagram que celebró la decisión, Filho agradeció a la academia de Brasil y a los socios de la película: «Como he dicho la semana pasada, la campaña de premios para ‘The Secret Agent’ comenzó en el Festival de Cine de Cannes en mayo. Ahora continúa más fuerte que nunca».

Los miembros del comité de selección incluyeron al reconocido director y actor Lázaro Ramos («Orden Ejecutiva»), producir Rodrigo Teixeira («Estoy aquí») y el actor Marcelo Serrado («Cicatrices de la belleza»).

La veterana productora Sara Silveira («Cidade: Campo»), presidenta del comité de selección, dijo durante el anuncio que el proceso de selección fue «armonioso». «Esto es lo que necesitamos en el cine brasileño. Teníamos la responsabilidad de tomar una decisión importante en el año siguiente ‘Todavía estoy aquí’ ganando el Oscar».

Cannes Glory no necesariamente se traduce en el reconocimiento de Oscar. «The Secret Agent» puede jugar con un fuerte respaldo de crítico. Variedad Peter DeBuge lo aclamó como un «Drama de período deslumbrante. » Ha obtenido el 100% de 46 revisiones sobre Rotten Tomatoes, incluso mejor que «Todavía estoy aquí». Sin embargo, la votación de la academia no solo depende de los críticos.

Clayton Davis contribuyó a este artículo.