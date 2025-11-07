Brasil destroza a la selección indonesia sub-17

Doha, EN VIVO – Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 no se movió en la cara. Selección Brasileña Sub-17 en el segundo partido de clasificación del Grupo H Mundial Sub-17 2025 esta noche en Aspire Zone (campo 7), Al Rayyan, viernes 7 de noviembre de 2025 a las 22.45 WIB. Garuda Muda perdió mal 0-4.

Brasil inmediatamente tomó la iniciativa de atacar primero y logró tomar una rápida ventaja en el minuto 3 mediante un cabezazo de Luis Eduardo luego de recibir un pase de Dell para que el marcador cambiara a 1-0.

Tomar la delantera con éxito rápidamente hizo que Brasil se sintiera más cómodo presionando la línea defensiva de Indonesia y disparó varias veces a la portería de Dafa Algasemi.

Brasil pudo duplicar su ventaja en el minuto 33 después de que un tiro de Kayke provocara un gol en propia puerta de Putu Panji, por lo que el marcador cambió a 2-0.

El equipo de Carlos Patetuci no relajó sus ataques y pudo aumentar su ventaja a 3-0 luego de que un pase de Kayke fuera convertido en gol de Felipe Morais en el minuto 39.

Esta vez fue Ruan Pablo quien puso su nombre en el marcador. Su tiro destrozó la portería indonesia.

El marcador de 4-0 para la victoria de Brasil duró hasta el final del partido. Este resultado envió a Brasil a los dieciseisavos de final, junto con Zambia, que venció a Honduras por 5-2.

Brasil y Zambia consiguieron 6 puntos en 2 partidos. Mientras tanto, Honduras e Indonesia todavía tienen 0 puntos.

Mientras tanto, Indonesia sigue probando suerte y clasificarse por la tercera mejor ruta. Garuda Muda jugará un partido a vida o muerte contra Honduras, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Póngase en fila

Indonesia (3-5-2): Dafa Algasemi; Putu Panji, Mathew Baker, Lucas Lee; Muhammad Algazani, Nazriel Alfaro, Evandra Florasta, Rafi Rasyiq, Eizar Tanjung; Fadly Alberto, Dimas Adi.

Entrenador: Nova Arianto

Brasil (4-3-3): Juan Pedro; Ángelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo, Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago, Felipe Morais; Ruan Pablo, Dell, Kayke.

Entrenador: Carlos Patetuci.