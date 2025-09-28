Brandon Jones ganó pero Connor Zilisch rompe el récord de NASCAR

El NASCAR Serie Xfinity competir con Kansas Speedway El 27 de septiembre de 2025, estaba lleno de emoción. Brandon Jones salió victorioso cuando lideró 38LAP. Esto es lo que lo hizo victorioso en Kansas y la séptima victoria de la serie.

Fue el más suave que haya tenido, dijo Jones, después de haber clavado el plan y el impulso. También fue un día especial para Connor Zilisch, quien estableció un récord en NASCAR que había sido ininterrumpido durante 41 años. Llegó en segundo lugar, pero grabó una nueva marca con la increíble serie de quinto lugar.

La gran victoria de Brandon Jones

Brandon Jones tuvo una carrera inteligente y rápida en Kansas. Tomó la delantera con 38 vueltas restantes y nunca la devolvió. Esta victoria muestra que se está convirtiendo en uno de los mejores pilotos de la serie NASCAR XFINITY.

Jones dijo: «Esa fue, con mucho, mi mejor carrera», mostrando que se mantuvo afilado y cuidadoso. La victoria lo avanza en los playoffs y más cerca de sus grandes goles en las carreras, como Reportado por Dustin Long de NBC Sports.

Otros conductores también lo hicieron bien. Austin Hill terminó tercero. Sammy Smith llegó en cuarto lugar. Sheldon Creed ocupó el quinto lugar. Justin Allgaier lideró la mayor cantidad de vueltas, con 79, pero un problema de parada en boxes lo dejó caer al 13º. Incluso con eso, Allgaier todavía ganó suficientes puntos para seguir adelante en los playoffs.

La carrera récord de Connor Zilisch

Connor Zilisch hizo la historia de NASCAR al terminar entre los cinco primeros para 16 carreras seguidas.

Otra página de los libros de historia pertenece a @Connorzilic . Con los cinco primeros de hoy, su 16º consecutivo, Connor rompe el récord de Sam Ard de la mayoría de los cinco mejores resultados consecutivos en una sola temporada de la serie Xfinity, un récord que ha sido de 41 años. pic.twitter.com/abu6bflrxq – JR Motorsports (@jrmotorsports) 27 de septiembre de 2025

Esto superó el récord establecido por Sam Ard en 1983, que duró 41 años. Zilisch tiene solo 21 años y corre por JR Motorsports. El ya tiene Nueve victorias esta temporada y lidera en puntos por un buen margen. En Kansas, comenzó fuerte y lideró temprano, pero terminó segundo.

Esta racha muestra cuán consistente y hábil es Zilisch. Muchos expertos dicen que este tipo de conducción inteligente bajo presión es muy importante en los deportes.

Su carrera ganadora es un gran problema y podría significar que los conductores más jóvenes comenzarán a cambiar quién generalmente gana en NASCAR. Con este récord, Zilisch podría ser el comienzo de una nueva era en el deporte.

Playoffs y lo que sigue

Otros pilotos tuvieron sus propias dificultades con la carrera. Ryan Blaney Incluso se estrelló y enfrentó la necesidad de usar su auto de respaldo en lugar del primero en competir. Eso desorientaría su juego. A partir de ahora, la siguiente ronda es la ronda de 8, a la que Brandon Jones, Connor Zilisch y Justin Allgaier están a la siguiente ronda.

La competencia es apretada. Jesse Love acaba de llegar a los playoffs, sosteniendo el último lugar. Otros conductores como Nick Sánchez, Austin Hill, Harrison BurtonY Sammy Smith está muy cerca en puntos y necesita buenas carreras la próxima vez. La próxima carrera en la pista Roval de Charlotte será muy importante para decidir quién avanza.

El récord de Zilisch y la victoria de Jones en Kansas muestran que la temporada se está volviendo más emocionante. Los jóvenes pilotos están haciendo grandes movimientos, y los playoffs prometen más carreras.