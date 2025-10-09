Brandon Flynn sobre esa escena de sexo de F—toys y la película biográfica gay de James Dean

El tema del festival de cine LGBTQ de la ciudad de Nueva York de este año NuevoFest es «el cine queer es un acto de rebelión».

«Estamos en un momento en el que necesitamos alzar la voz», me dice el director ejecutivo del festival, David Hatkoff, antes de la inauguración del festival esta noche. «Necesitamos dar a conocer nuestra presencia. Necesitamos decirle al mundo y a aquellos que quisieran marginarnos o borrarnos por completo que no vamos a ir a ninguna parte… Creo que lo que hacen los festivales como NewFest es crear un espacio donde las personas pueden estar en comunidad, recordarles que son parte de algo más grande que ellos mismos e incluso experimentar la alegría como un acto de rebelión».

Una película que ciertamente presenta una narración queer sin remordimientos es “Fucktoys”. La comedia negra NSFW John Waters de la escritora y directora Annapurna Sriram sigue a una stripper y trabajadora sexual (Sriram) en un lugar ficticio llamado Trashtown mientras intenta conseguir $ 1,000 para pagarle a un lector de cartas del tarot (Big Freedia) para que la ayude a deshacerse de una misteriosa maldición.

«Siento que personifica tan bellamente el espíritu de ‘el cine queer es un acto de rebelión'», dice Hatkoff. “Podemos marchar en las calles, pero también podemos reunir a 500 personas queer en una sala para reírse a carcajadas de una película absolutamente desenfrenada como ‘Fucktoys’. La risa que resonará a través de las paredes del teatro SVA el viernes por la noche es rebelión”.

En la película, la estrella de “13 Reasons Why” Brandon Flynn interpreta a un actor que trabaja en la zona y que contrata a un trabajador sexual trans (Sadie Scott) para una tarde de placeres pervertidos.

Las escenas de Flynn no son para amantes de las perlas mojigatos. En un momento, se le muestra siendo golpeado mientras usa un suspensorio de goma y un extensor de pene pintado de oro.

El nombre de su personaje es: ¡prepárate! –James Francone. «Obviamente trae a colación algunos nombres familiares en la industria, pero en realidad es una amalgama de un par de actores que tomé para crearlo», dice Flynn. «Uno de estos actores había protagonizado una película que era algo autobiográfica para él, y dijo en una entrevista que el personaje que estaba interpretando tenía un apéndice más grande que él. Así que básicamente lo usaba como un extensor para poder sentir que tenía uno más grande. Yo pensé: ‘Eso en realidad es una locura'».

En cuanto a la secuencia del puño, Flynn explica que le encanta salir de su zona de confort para descubrir y aceptar actuaciones inesperadas. Pero, más simplemente, dice que conoce a actores conocidos a los que les gustan los juegos pervertidos. “Conozco a muchas trabajadoras sexuales que han tenido que firmar acuerdos de confidencialidad para clientes de muy alto perfil”, dice Flynn. «Creo que era un elemento interesante y veraz de la historia que contaba Annapurna, que es que existen estas hipocresías y mundos, infraestructuras y sistemas duales que están constantemente en fricción entre sí».

Sadie Scott y Brandon Flynn en «Fucktoys».

En proceso, Flynn interpreta a James Dean en “Willy y Jimmy Dean”, una película biográfica sobre el supuesto romance universitario gay del ícono con William Bast. Escrita y dirigida por Guy Guido, la película está basada en las memorias de Bast de 2006, «Surviving James Dean».

Si bien los rumores de que Dean era más fluido han persistido desde su prematura muerte a la edad de 24 años en 1955, Flynn no se anda con rodeos cuando se le pregunta por qué se ha tardado tanto en abordar su vida queer en una película. «La respuesta corta es que creo que el mundo entero es jodidamente homofóbico», dice Flynn. «Realmente se convirtió en el icono masculino ideal. Al igual que el hardcore, James Dean es lo que es un hombre de verdad. Pero también era emotivo. Creo que eso conmueve a la gente, especialmente a la frágil heterosexualidad de la gente. Creo que es importante que revelemos estas historias porque Jimmy no fue el único».

Flynn ha sido abiertamente gay durante la mayor parte (si no toda) de su carrera. «No puedo imaginar vivir de otra manera», dice. «Estoy orgulloso de ser un actor y lo cantaré a los cuatro vientos. Hay un legado en ello y una responsabilidad en ello»

NewFest se llevará a cabo del 9 al 21 de octubre en la ciudad de Nueva York y en línea.