Brandi Carlile se eleva con ‘America the Beautiful’ en el Super Bowl

La majestuosidad no está sólo en las montañas púrpuras: está en la voz de Brandi Carlilequien tiene uno de los rangos vocales más famosos de la música estadounidense moderna y fue una elección acertada por la NFL para cantar “America the Beautiful” antes del Supertazón Inicio de LX el domingo.

en un entrevista con Variedad publicado el sábado, Carlile admitió: «Estoy un poco preocupado por eso. Lo puse en una llave que está justo en el techo para mí, así que saldré balanceándome». De hecho, colocó la canción en uno de sus registros superiores, agregando algo de vibrato por si acaso.

Tocando la guitarra acústica, estuvo acompañada por SistaStringsel dúo de hermanas que tocan cuerdas que a menudo la acompaña en grabaciones y conciertos, y que proporcionó el interludio mientras las cámaras recortaban los paisajes urbanos de Seattle y Nueva Inglaterra. “Así que será una especie de versión centrada melódicamente, en lugar de una versión centrada rítmicamente”, señaló antes de la actuación.

Brandi Carlile (izq.) interpreta “America the Beautiful” durante el Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi’s Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. Imágenes falsas

Carlile le contó a Variety sobre la intención de la canción y la letra escrita por la activista social Katharine Lee Bates hace más de 125 años. «No quiero poner palabras en su boca; ella fue más que brillante. Pero se siente casi como si ella estuviera sintiendo la manera en que el país la escribió, lo que siento hoy al cantarla. Simplemente esta frágil esperanza, amor y creencia en dónde podría estar, y reconocer dónde ha estado, y reconocer que aún no hemos llegado allí. Y eso es lo que creo que es tan americano acerca de esa canción: esa celebración total no está en orden; que nuestras oraciones todavía están en orden. Pero eso la única manera de avanzar es con fe… Y creo que si vamos a salvar este país como pueblo, debemos recordar en algún nivel que en el fondo lo amamos”.

Dirigiéndose a la parte de su audiencia que tal vez no sienta que este es el momento de celebrar a Estados Unidos con un himno patriótico, Carlile dijo: «Saben, ésta es una canción interesante. Y es una decisión interesante la que estoy tomando. Definitivamente no quiero que me vean como neoliberal o como alguien que pasa por alto los problemas que tenemos en este país. Quiero que me vean como una de las personas que está ayudando».

De la programación musical general del Super Bowl, que también incluye a Bad Bunny, Charlie Puth y Coco Jones, Carlile reconoció que ha habido controversia, pero dijo que «no debería haberla. ¡Se parece exactamente a Estados Unidos! Se parece exactamente a Estados Unidos. Se parece a los jugadores en el campo y a la gente que está viendo el deporte. Y así es como debería verse, con una gran cantidad de datos demográficos representados y mucha gente entusiasta y entusiasmada por celebrar un gran juego en un día unificador. Y creo «La gente que organizó la parte de entretenimiento del Super Bowl este año hizo un gran trabajo. Es realmente bueno, Bad Bunny tiene un espíritu y un intérprete increíbles. Será un espectáculo de medio tiempo fabuloso».

En cuanto a si usaría algún equipo para celebrar el equipo de su ciudad natal, Carlile dijo: «No tienes permitido hacerlo. Pero llevaré una camiseta de los Seahawks en mi corazón».