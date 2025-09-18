Brandi Carlile, Sam Smith, Chicks Top Girls Just Wanna Weekend Alineup

La alineación para Brandi CarlileSéptimo anual Las chicas solo quieren fin de semana en México ha sido revelado, con las chicas y Sam Smith Uniéndose al anfitrión como co-cabeza de cabecera para la reunión del 15 al 19 de enero de 2026.

Otros para tocar en el festival, que destaca a mujeres o artistas no binarios durante cuatro días de música, incluyen Lucius, Joy Oladokun, CMAT, Allison Ponthier, Jensen McRae, Sistastrings, Jasmine.4.T, Autumn Nichols, ArbaBa Nat, la banda de la familia Carlile y las Mamas Marshgrass.

También se promete un set de Titans of Americana, que incluirá a algunos invitados especiales que aún no se han anunciado). El comediante Kristin Key, un gran éxito en la edición 2025 del festival, regresará para 2026.

Smith es la primera chica de fin de semana de Girls Just Wanna para sacudir un conjunto completo de vello facial, pero como sus fanáticos y la mayoría de los seguidores de la música pop, el artista salió como no binario en 2019. La inclusión de Smith marca un nuevo hito para la inclusión en la parte superior del proyecto de ley, dado el compromiso del festival de representar no solo artistas de identificación femeninos sino no binarios.

El show del invierno pasado tuvo Shania Twain, Muna y Maren Morris como copiátores de Carlile, con Brandy Clark y otros como apoyo. Otros que han realizado el festival en sus primeros seis años incluyen a Sarah McLachlan, Janelle Monae, Sheryl Crow, Indigo Girls, Sara Bareilles, Tanya Tucker, Wynonna, Yola, Wendy & Lisa, Patty Griffin, Allison Russell y Celisse.

El festival tiene lugar en el Barceló Maya Resort de México. Los paquetes de boletos para el festival producido por la hospitalidad de 100 veces son todo incluido, incluyendo alojamiento y comida y bebida, así como conciertos nocturnos, actuaciones en la piscina de la tarde, seminarios, talleres y algunas excursiones fuera del sitio.

La asistencia al festival tiende a ser principalmente, pero lejos de ser completamente, femenina o no binaria. Los materiales publicitarios describen «un entorno acogedor para la audiencia predominantemente LGBTQ+», aunque allí, también, GJWW también dibuja un contingente considerable de los asistentes heterosexuales.

Carlile tiene su primer álbum en cuatro años, «Returning to Me», que se debe en octubre. En el festival de enero pasado, durante una de sus dos actuaciones de fin de semana, el artista estrenó material que acababa de grabar para el álbum, y le pidió a la audiencia que no filmara eso, con el que cumplieron.

Para ver la cobertura de Variety del festival de enero pasado, lea «‘Girls Just Wanna Weekend’ de Brandi Carlile tiene hermanas que lo hacen por sí mismas, y haciendo un festival consciente e inmersivo mejor que nadie» y «Shania Twain y Brandi Carlile al asociarse para un festival de cabeza de mujer, y por qué las mujeres que apoyan a las mujeres siempre están ‘justo a tiempo'».