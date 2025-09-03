Brandi Carlile estableció el primer álbum en cuatro años, ‘Volver a mí mismo’

Brandi Carlile ha anunciado su primer álbum en solitario en cuatro años, «Returning to yoy you yo mismo», que saldrá el 24 de octubre. Los coproductores de Carlile en el proyecto son Andrew Watt, Dessner de Aaron y Justin Vernonel último de la fama de Bon Iver.

El primer sencillo del álbum, su canción principal, se lanzó simultáneamente con el anuncio del álbum el miércoles por la mañana, al igual que un video musical dirigido por Floria Sigismondi.

«Volver a mí mismo» encuentra el 11 veces ganador del Grammy en un nuevo sello, o etiquetas, ambos forman parte de Universal Music Group. El álbum será un lanzamiento conjunto de Interscope y Lost Highway. Este último es una impronta americana recién revivida que se debe a Nashville por el nuevo régimen en MCA, anteriormente Universal Nashville.

Es su primer lanzamiento por su cuenta desde «In Thise Silent Days» de 2021, aunque a principios de este año, Carlile y Elton John emitieron un álbum colaborativo, «¿Quién cree en los ángeles?»

Carlile trabajó con sus tres coproductores por separado y también, a veces, colectivamente. Ella colaboró ​​con Dessner (el miembro nacional que produjo a Taylor Swift y Gracie Abrams) en su largo estudio de estanques en el valle de Hudson. Mientras tanto, trabajó con Watt (Pearl Jam, The Rolling Stones, Lady Gaga) en Henson Studios en Hollywood. En algunos casos, Dessner y Watt trabajaron en conjunto con ella. Vernon se unió como el cuarto productor del álbum en la canción «Human», pero también agregó voces en la canción «A War With Time» y contribuyó con un trabajo instrumental a lo largo del proyecto.

Más allá de los coproductores de tres estrellas, el apoyo instrumental proviene de sus colaboradores de mucho tiempo The Hanseroth Twins Plus Sistastrings (Monique y Chauntee Ross), los bateristas Matt Chamberlain y Chad Smith, y el tecladista Josh Klinghoffer.

La canción principal de «Returning to Myself» refleja la idea de que Carlile está aparte de su papel como un facilitador musical, alguien que ha apoyado a Joni Mitchell, colaboró ​​con Elton y produjo a Tanya Tucker y otros artistas, concentrarse en estar solo y lucir más interno. Pero en esa canción, ella también debate si centrarse en uno mismo después de un período de intercambio es necesario, egoísta o tal vez un poco de ambos.

«Creo que la gente escuchará esa canción de diferentes maneras», dijo. «Algunos lo escucharán como un llamado para regresar a sí mismos. Algunos lo escucharán como una justificación no hacerlo. Y me encanta eso porque es un sentimiento profundamente conflictivo.

Entre los títulos de canciones que más intrigan a los fanáticos en First Blush se encuentran «Joni», un himno de su amiga y héroe Joni Mitchell. Uno que ya será familiar para sus seguidores es «You With Me», una versión incluida en el álbum de dúo colaborativo con Elton John que sacaron a principios de este año; La interpretación incluida en su álbum en solitario es una nueva grabación.

Las pistas restantes en el álbum de 10 canciones son «A Woman Supersees», «Anniversary», «Church & State», «Nadie nos conoce» y «A Long Goodbye».

En cuanto a los puntos de referencia musicales para el álbum, Carlile dice en material promocional: «Una cosa que vino a la mente desde el principio fue el innovador álbum de Emmylou Harris ‘Wrecking Ball’. Me encantó ese álbum toda mi vida y lo hará referencia musicalmente en el estudio más de lo que puedo contar, pero nunca lo contemplé conceptualmente. ¡Es sorprendente cuántas personas se necesitan para hacer eso a veces!

Carlile publicó una declaración más larga que ofrece pensamientos sobre la canción del título.

«No soy mi persona favorita para pasar mi tiempo «, escribió.» Volver a mí mismo no es solo una sola, sino algo dolorosamente aburrido. Tanto es así que en realidad no estoy en absoluto interesado en hacerlo. Prefiero duplicar, triplicar y cuadruplicar la co-dependencia, que he llegado a aprender que fuera de los programas de 12 pasos y las relaciones de secundaria, no es realmente tan poco saludable …

«Para mí, la clave para aprender a «estar solo» es no estar solo en absoluto. Está solo en una habitación llena de gente. Está escuchando un anillo inesperado de timbre y preguntándose quién se ha presentado para verme leer mi libro y morderme las uñas todo el día. Que un invitado puede ser un inclinado profundo sobre una botella de vino barato o simplemente un aumento de la ceja y un gesto hacia el refrigerador mientras juego Zelda … donde me elijo totalmente con alguien tan cerca de mí que puedo escucharlos relajarse.

«La gente quiere estar juntas en silencio más de lo que permitimos en nuestro tiempo. Se está enamorando profundamente de las ruedas del automóvil en un camino de grava. La posibilidad del visitante. El «no estar solo» de todo …

«La unión me ha dado todo lo que amo de estar vivo. Comenzando con mi familia original en una sola casa móvil, reunida alrededor de una estufa de leña para vivir con mi banda, inquietando a mi esposa a todas partes, criando a mis hijos en un autobús turístico, aprendiendo a los pies de Joni Mitchell, a hacer música con mi mejor héroe de todos los tiempos, Elton John.

«¿Por qué es heroico undete, cuando el tenso trabajo de unión es mucho más interesante? … porque no quiero hacerlo. Porque no quiero volver a mí mismo. Y por eso lo haré «.