Brandi Carlile anuncia gira mundial de arenas para 2026

Dos días antes de lanzar su nuevo álbum “Returning to Myself”, Brandi Carlile ha anunciado una gira mundial para 2026, que aterrizará en estadios de EE. UU. a principios de año y de Europa en el otoño.

La salida se denomina Human Tour, que lleva el nombre de la canción “Human” que aparece en el nuevo álbum, que es su primer lanzamiento en solitario desde “In These Silent Days” de 2021.

Diez ciudades de América del Norte están inicialmente en la agenda para febrero y marzo. El Madison Square Garden de Nueva York y el Kia Forum de Los Ángeles se encuentran entre los lugares donde aterrizará el Human Tour en febrero y marzo. La gira comienza el 10 de febrero en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. Desde allí, llegará al TD Garden de Boston, al Scotiabank Arena de Toronto, al Allstate Arena de Rosemont, Illinois, al Target Center de Minneapolis, al Delta Center de Salt Lake City, al Moda Center de Portland y al Chase Center de San Francisco.

Puede parecer un número limitado de estadounidenses. ciudades, pero Carlile ha insinuado que espera estar de gira durante todo el año, por lo que no sería sorprendente ver a la cantante agregar fechas de primavera o verano en lo que actualmente parece ser un intervalo de siete meses antes de que la gira comience en Europa.

Las fechas de otoño en el extranjero comienzan con un espectáculo el 15 de octubre en el 3Arena de Dublín y continúan con conciertos en Manchester, Glasgow, Londres, París, Zurich, Dusseldorf, Ámsterdam, Oslo, Estocolmo y, finalmente, el 1 de noviembre en Lisboa, Portugal. Vea la lista completa de fechas a continuación.

Los miembros del club de fans de Carlile, Bramily, serán los primeros en comprar entradas, con una preventa que comienza el martes a las 10 am hora local para todas las fechas. Los fanáticos pueden convertirse en miembros pagos en bramily.com antes de este domingo para participar en la preventa.

American Express tendrá su propia preventa para titulares de tarjetas para los shows norteamericanos a partir de las 13:00 horas del próximo martes.

En Europa, aquellos que reserven el álbum “Returning to Myself” obtendrán acceso especial a la preventa el 29 de octubre a las 10 a. m., hora local.

Finalmente, la venta general de todas las entradas, nacionales y extranjeras, comenzará el 31 de octubre a las 10 am hora local.

Carlile y su banda no han realizado una gira principal por los EE. UU. desde el verano de 2023. El año pasado, ella estuvo mayormente fuera de la carretera, aunque hizo una breve gira por lugares europeos y algunas fechas únicas en los EE. UU., incluida su aventura de tres noches programada regularmente en Red Rocks de Colorado en septiembre.

Antes de que comience el Human Tour en febrero, Carllle también tocará en su festival Girls Just Wanna Weekend en México en enero.

Los fanáticos podrán probar su destreza interpretativa cuando Carlile sea la invitada musical en “Saturday Night Live” el 1 de noviembre.

Aunque Carlile no ha lanzado un álbum de estudio en solitario en cuatro años, “Returning to Myself” no es su único lanzamiento de 2025, ya que a principios de este año salió un álbum conjunto con Elton John, “Who Believes in Angels”, que incluye la canción nominada al Oscar de la pareja “Never Too Late”.

Itinerario del Human Tour recientemente anunciado por Carlile para 2026:

10 de febrero—Filadelfia, PA—Xfinity Mobile Arena*

12 de febrero—Boston, MA—TD Garden*

13 de febrero—Nueva York, NY—Madison Square Garden*

18 de febrero—Toronto, Ontario—Scotiabank Arena*

20 de febrero—Rosemont, IL—Allstate Arena*

21 de febrero—Minneapolis, MN—Target Center*

24 de febrero—Salt Lake City, UT—Delta Center*

27 de febrero—Inglewood, CA—Foro Kia*

4 de marzo—Portland, Oregón—Moda Center*

6 de marzo—San Francisco, CA—Chase Center*

15 de octubre: Dublín, Irlanda: 3Arena

18 de octubre: Manchester, Reino Unido: Cooperativo en vivo

19 de octubre: Glasgow, Reino Unido: OVO Hydro

21 de octubre: Londres, Reino Unido: The O2

23 de octubre—París, Francia—La Seine Musicale

24 de octubre—Zúrich, Suiza—El Salón

26 de octubre: Dusseldorf, Alemania: Mitsubishi Electric Halle

27 de octubre—Ámsterdam, Países Bajos—AFAS Live

29 de octubre: Oslo, Noruega: Spektrum

30 de octubre—Estocolmo, Suecia—Anexo

1 de noviembre: Lisboa, Portugal: Sagres Campo Pequeño