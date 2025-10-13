Branch probablemente enfrentará una penalización monstruosa después de scrum con Mahomes

El Leones de Detroit perdió por primera vez en más de un mes fuera de casa contra el Jefes de Kansas City el domingo 12 de octubre y seguridad Brian Rama No estaba muy contento con eso.

Mientras el juego terminaba con los Chiefs arriba por 13 puntos y Patricio Mahomes En el campo, agotándose el tiempo, Branch pasó junto al mariscal de campo de Kansas City. Mahomes extendió la mano para estrechar la mano de Branch, aunque el back defensivo de los Lions se negó a ofrecerle la espalda.

En ese momento, el receptor abierto de los Chiefs JuJu Smith-Schuster reaccionó al desaire de Branch hacia Mahomes. Branch reaccionó, cargando contra el receptor y golpeándolo en la mascarilla. El golpe derribó a Smith-Schuster, quien se puso de pie y persiguió a Branch.

Branch y Smith-Schuster terminaron rodando por el suelo, y Mahomes también se lanzó al scrum. El altercado se extendió rápidamente e incluyó a varios jugadores de ambos equipos, cuando varias docenas de cascos de los Lions y Chiefs convergieron cerca del medio del campo en el Arrowhead Stadium.

Patrick Mahomes quiso darle un apretón de manos a Brian Branch, pero Branch se negó. Luego Branch abofeteó a JuJu Smith Schuster y lo tiró al suelo. Y a partir de ahí se puso feo. Vaya. pic.twitter.com/ScG16hHdaw —Ari Meirov (@MySportsUpdate) 13 de octubre de 2025

Ari Meirov compartió vídeo del incidente en las redes sociales.

¿Cómo NFL Aún está por verse si castigará a la sucursal, y es posible que la liga no haga pública la información hasta el próximo fin de semana. Si la liga multa a Branch por pelear, la cantidad estándar por una primera infracción es superior a los 40.000 dólares. La multa estándar por una segunda infracción es de más de 80.000 dólares, por NFL.com. La NFL normalmente hace públicos los montos de las multas el sábado siguiente a un incidente.

Branch tiene un extenso historial de castigos financieros a lo largo de sus tres años de carrera, que incluye 13 multas por un total aproximado de 180.000 dólares por una serie de infracciones que se remontan a 2023.

Brian Branch podría enfrentar una suspensión de la NFL por pelea con Patrick Mahomes, Chiefs

Sin embargo, las cosas podrían empeorar aún más, ya que existe un precedente de que la NFL suspenda a jugadores por iniciar peleas.

La oficina de la liga suspendió al ex vaqueros de dallas tackle defensivo Colina de Trysten durante dos juegos en 2021 después de que inició una pelea con el Asaltantes de Las Vegas.

«El tackle defensivo de los Dallas Cowboys, Trysten Hill, ha sido suspendido dos juegos sin paga por la NFL por su golpe posterior al juego en un altercado con el liniero ofensivo de los Raiders de Las Vegas, John Simpson», Grant Gordon de NFL Network escribió. Ese incidente ocurrió el Día de Acción de Gracias, lo que lo hizo más sonado de lo habitual. Pero la pelea entre Branch y los Chiefs tuvo lugar en una exhibición de “Sunday Night Football” e involucró a Mahomes, mariscal de campo y varias veces MVP y campeón del Super Bowl. Y aunque la letra de la ley de la liga no dictará que la NFL deba ser más dura con Branch por sus acciones que lo que haría en cualquier otra situación similar que involucre jugadores o escenarios de juego de menor perfil, todos los ojos seguramente estarán puestos en la oficina de la liga cuando se trata del manejo del castigo de Branch.

La secundaria Lions no puede permitirse el lujo de perder más talentos después de múltiples lesiones

Los Leones ahora tienen marca de 4-2 con un concurso contra el 5-1 Bucaneros de la Bahía de Tampa Próximamente en la edición del 20 de octubre de “Monday Night Football” antes de que Detroit entre en su semana de descanso.

Los Lions ya tienen dos cornerbacks titulares menos en dj cañaquién está en IR con una distensión en el tendón de la corva, y Arnoldo Terrionque está fuera por una lesión en el hombro. No está claro exactamente cuándo cualquiera de los jugadores regresará sano, pero es seguro decir que Detroit ya está agotado en la secundaria.

Si los Lions pierden a Branch, un Pro Bowler de 2024, eso podría significar perder juegos, lo que podría afectar las posibilidades del equipo de ganar un título divisional, ganar la NFC y su posible clasificación a los playoffs de cara a enero.