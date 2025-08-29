Bradley dice que una estrella de la Copa Ryder es el ‘latido’ del equipo de EE. UU.

Cuando Keegan Bradley finalizó las selecciones de sus seis capitán para la próxima Ryder Cup en Bethpage BlackUn comentario se destacó por encima del resto. Al hablar sobre Justin Thomas, Bradley no solo ofrecer elogios; Entregó un Declaración sobre IdentITY: «Él [Justin Thomas] es el latido de nuestro equipo. Este tipo nació para jugar a Ryder Cups, y específicamente en Bethpage Black ».

La declaración fue significativa. En Lista repleta de talentoBradley señaló a Thomas como el núcleo emocional del escuadrón. No se trataba de la clasificación mundial, la forma reciente o las estadísticas. En cambio, se trataba de intangibles: liderazgo, fuego y la capacidad de aumentar en el juego del partido. Comentario de Bradley señala su confianza en Thomas no solo como competidor sino como una fuerza de reunión que puede conectar a compañeros de equipo y fanáticos por igual.

«Ha sido un proceso realmente genial para ser parte como jugador», dijo Thomas. «Todos lo hacen de manera muy diferente y cada capitán es excelente de diferentes maneras, pero la comunicación y la transparente Keegan no es algo que hemos experimentado antes».

Carrera temprana y ascenso al estrellato

Thomas nació en Louisville, Kentucky, en 1993, y El golf estaba en su sangre. Su padre, Mike Thomas, es un profesional docente, y su abuelo también era un profesional de la PGA. Esa base le dio un comienzo temprano, y Thomas Rápidamente hizo olas como jugador junior.

Asistió al Universidad de AlabamaDonde jugó un papel clave en uno de los equipos más dominantes del golf universitario. Thomas fue nombrado National Freshman of the Year en 2012 y ayudó a Crimson Tide a capturar un campeonato nacional. Cuando dejó la escuela temprano para convertirse en profesional, estaba claro que estaba destinado a la gira PGA.

Thomas hizo su debut en 2013, pero no ganó su Tarjeta PGA Tour hasta 2015. Sin embargo, su verdadero avance llegó un par de años después. En 2017, explotó en la etapa mundial de golf, Ganar cinco vecesincluyendo su Primera especialidad en el Campeonato PGA. Ese año, también capturó el Copa FedEx y fue nombrado PGA Tour Player of the Year.

Conocido por su juego agresivo y su capacidad para calentarse en tramos, Thomas ha agregado un segundo mayor (el Campeonato 2022 PGA) junto con múltiples copa Ryder y apariciones en la Copa Presidentes. Sus ardientes celebraciones y presencia vocal lo hacen destacar en un deporte donde muchos prefieren dejar que sus clubes hablen.

Experiencia de la Copa Ryder

Thomas ya ha sido parte de varios equipos de la Copa Ryder, y su récord demuestra tanto consistencia como pasión. Él hizo su Debut en 2018 En París, donde, a pesar de una semana difícil para el Equipo de EE. UU., Thomas impresionó al ganar cuatro de sus cinco partidos.

Siguió eso con fuertes exhibiciones En las copas de Ryder posteriores, a menudo emparejadas con el amigo cercano Jordan Spieth. El dúo se ha convertido en una de las asociaciones más confiables para los Estados Unidos, combinando la energía de Thomas con la creatividad de Spieth. Su habilidad para alimentarse con la multitud y manejar los momentos de presión lo ha convertido en uno de los jugadores más confiables en la competencia de equipo.

Y tal vez ningún momento capturó su conexión con los fanáticos más que en 2021 en Estrecho de silbidosCuando Thomas disparó una cerveza en el primer tee, encendiendo rugidos de la multitud y subrayando su papel como la chispa emocional del equipo.

Bethpage negro es conocido por sus ruidosas multitudes y su exigente diseño. Para Bradley, seleccionar a Thomas y hacerlo fue más que estadísticas; Se trataba de poner a alguien en la alineación que prospera en el caos. Thomas abraza los momentos de alto riesgo y parece elevar su juego cuando fluye la adrenalina.

«Obviamente significa mucho», dijo Thomas en un Entrevista en el canal de golf. «[It’s a] Gran meta para mí y para todos a principios de año. Así que es bueno estar de este lado «.

Como el Ryder Cup regresa al suelo estadounidense, tener a Thomas como líder emocional y un Competidor de juego de partidos comprobado Puede ser la clave para el éxito del equipo de EE. UU.