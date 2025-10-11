Bradley Cooper sobre la precuela y dirección de Ocean’s Eleven ¿Está esto en marcha?

Mucho antes de que fueran nombres conocidos, Bradley Cooper y Will Arnett Sus caminos se cruzaron por primera vez en las calles de Nueva York cuando dos jóvenes actores se apresuraban para conseguir la siguiente audición.

Más de dos décadas después, en un momento de cierre del círculo, Cooper dirige a Arnett (y a él mismo) en una nueva película basada en el lugar donde todo comenzó.

«Tenemos que pellizcarnos en cada paso del camino», dijo Arnett. Variedad el viernes por la noche en el estreno de clausura del 63º Festival de Cine de Nueva York. «Es una gran alegría para nosotros poder hacer esto juntos. Apreciamos lo raro que es».

“¿Está esto encendido?“Marca el tercer esfuerzo de Cooper como director después de “A Star is Born” de 2018 y “Maestro” de 2023. La película sigue a un hombre (Arnett) que entra «en el centro de atención existencial del stand-up», como Variedades Owen Gleiberman escribemientras navega por su inminente divorcio.

Esta vez, Cooper vuelve a asumir un papel secundario, completando un conjunto que incluye a Laura Dern, Andra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole y Ciarán Hinds.

Cooper (que llama a Richard Pryor su “ídolo”), fanático de los monólogos desde hace mucho tiempo, trabajó en estrecha colaboración con Liz Furiati, gerente general de Comedy Cellar y el adyacente Olive Tree Café. Terminó eligiendo a Furiati para interpretar a ella misma en la película.

«Ella realmente fue la autentificadora de todo», dijo Cooper. Variedad. «Seguí arrojándole todo. ‘¿Cómo sería esto?’ ‘¿Es esto correcto?’ Ella era la potencia nuclear”.

Will Arnett, izquierda, Bradley Cooper, Anna Wintour y Hugh Jackman en el programa “¿Is This Thing On?” estreno. Variedad a través de Getty Images

Debajo de la superficie cómica de la película corren hilos de reinvención y vulnerabilidad, temas que hacen eco de los primeros años de Cooper como actor que recién encontraba su lugar en Nueva York. En un episodio del podcast “SmartLess” de Arnett en 2022, Cooper le dio crédito a su viejo amigo por haber dado la llamada de atención que lo ayudó a superar su batalla contra el abuso de sustancias.

“Will asumió el riesgo de tener esa difícil conversación conmigo en julio de 2000, y eso me puso en el camino de decidir cambiar mi vida”, dijo Cooper. «Realmente fue Will Arnett; él es la razón».

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Cooper, Arnett recordó: «Yo era sólo un amigo. Como mucha gente, también he sido beneficiario de muchas personas y amigos fantásticos en mi vida… Él fue capaz de enderezar su propio barco y ponerse en camino hacia donde necesitaba ir. El solo hecho de poder estar cerca y ser útil en todo lo que pudiera fue fantástico para mí».

En cuanto a lo que sigue en la agenda de Cooper, Variedad reportado A principios de esta semana, Cooper estaba en conversaciones para protagonizar junto a Margot Robbie una precuela de “Ocean’s Eleven”. Cooper adelantó que el proyecto podría contar con el respaldo de la productora de Robbie, LuckyChap Entertainment.

«Su ética de trabajo es increíble, además de su inmenso talento», dijo Cooper. “Ella y su esposo, Tom [Ackerley]Han creado una empresa que hace cosas realmente increíbles. Sería fantástico trabajar con ambos”.

En cuanto a la secuela de “Superman” acelerando hacia En un lanzamiento de verano de 2027, Cooper se mantuvo en silencio sobre si retomaría su papel como el padre kryptoniano del Hombre de Acero. Pero sí reveló lo primero en su lista de vigilancia una vez que regrese a casa: El final de la segunda temporada de “Peacemaker” de James Gunn..

«Todo lo que sé es que aún no he visto el final», dijo Cooper. «No puedo esperar. Me encanta ese programa».