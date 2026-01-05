Bradley Cooper, Guillermo del Toro sobre Frankenstein y los actores de casting

guillermo del toro es conocido por sus cuentos minuciosamente elaborados sobre monstruos y fantasmas. Pero el cineasta ganador del Oscar se resiste a que lo llamen visionario. “No es como si estuvieras en un sillón reclinable con alguien dándote uvas y diciendo: ‘Veo un castillo’”, le dice Del Toro a su amigo. Bradley Cooper cuando se encuentran en VariedadEl estudio del centro de Manhattan.

Lo que Del Toro quiere decir es que hay mucho trabajo duro y poco glamoroso para darle vida a las películas, desde contratar a los actores adecuados hasta tomar decisiones sobre la marcha cuando los presupuestos son ajustados y el tiempo se acaba. Su última epopeya suntuosamente producida, “Frankenstein”, es un proyecto que luchó durante décadas para llevar a la pantalla antes de que Netflix aceptara dar luz verde a una película de terror de 130 millones de dólares en la que la criatura (Jacob Elordi) es más comprensiva que su creador (Oscar Isaac). Es una película que refleja la agitación y el dolor del propio Del Toro.

Cooper, quien protagonizó la película de 2021 de Del Toro “Nightmare Alley”, ve su último esfuerzo como director, “Is This Thing On?”, como un proyecto igualmente personal. Es la historia de un hombre de mediana edad (Will Arnett) que descubre su amor por el monólogo cuando su matrimonio colapsa. También le dio a Cooper la oportunidad de mostrar un lado más profundo y sensible de Arnett, un amigo cercano famoso por sus giros ampliamente cómicos en “Arrested Development” y “The Lego Movie”.

Bradley Cooper: Creo que Warren Beatty dijo esto: el casting es una trama.

Guillermo del Toro: Esa es una excelente manera de decirlo. Estuve hablando de eso el otro día con Al Pacino. Si haces Shakespeare y de repente eliges a un Hamlet de unos 50 años, eso cambia todo.

Tonelero: Has estado obsesionado con “Frankenstein” desde que eras niño. Estos personajes se han estado gestando dentro de ti. Esta idea del casting es la trama: ¿cómo se relaciona eso con encontrar a Oscar Isaac?

Del Toro: Cuando lees el libro, Víctor es un estudiante joven y brillante. Pero me fascinaba la idea de una persona de unos 30 años que estaba atrapada en la adolescencia. El punto del personaje para mí es que después de que su madre murió cuando él era un niño, creció intelectualmente, creció socialmente, pero dejó de crecer emocionalmente. Además, quería que Oscar no perteneciera completamente a la familia de su padre; Quería que estuviera mal visto porque su piel era más oscura, su cabello rebelde y tenía un temperamento ardiente. Lo escribí para él.

Llegaste a “¿Está encendido esto?” después de su desarrollo?

Tonelero: Pero lo reescribí. Y al igual que tú, lo escribí para Will Arnett y Laura Dern y para saber dónde se encuentran en sus vidas.

Del Toro: Ambas películas son extrañamente autobiográficas.

Tonelero: ¿No crees que si hacemos bien nuestro trabajo todo es autobiográfico?

Benedict Evans para Variedad

Del Toro: La gente dice: «Oh, te identificas con la criatura». En el pasado, sí. Ahora me identifico con el creador. Soy el antagonista de mi propia historia, además de protagonista.

Tonelero: Te conozco, por eso te identifico a lo largo de la película.

Del Toro: Esa es la biografía.

¿Operaste la cámara en tu película?

Tonelero: Terminé operando la cámara durante la mayor parte del rodaje, lo que creó un ambiente especial con los actores. Pude mantener el flujo.

Del Toro: ¿Hablaste con ellos detrás de la cámara?

Tonelero: Les gritaba líneas o les pedía que exploraran algo.

Del Toro: ¿Eras como David O. Russell?

Tonelero: Aprendí mucho de él [on “Silver Linings Playbook,” “American Hustle” and “Joy”]. Amplió mis horizontes sobre cómo puede ser un entorno creativo en un set. Adopté esa forma de hacer películas.

Qué [you and I] Compartir es que nos encanta esto. Amamos todos los aspectos.

Del Toro: Cuando la gente habla de visionarios del cine, digo: «Bueno, es un trabajo duro y es hardware». Tienes que construirlo; Tienes que filmarlo con una lente determinada. Tienes que decidir entre una Steadicam o una computadora de mano. La decisión es precisión.

Tonelero: Nuestras dos películas se arriesgan estructuralmente y confían en el público. La ubicación de la cámara tiene mucho que ver con cómo el espectador se relaciona con la historia. En «¿Está encendida esta cosa?» no ves una toma completa del rostro de nuestro personaje principal hasta aproximadamente 20 minutos después de la película. Son todos perfiles o tomas de tres cuartos hasta que sube al escenario, finalmente se da vuelta y dice: «Me voy a divorciar». Lo escribí en el guión y el estudio estaba inquieto ante la idea de no ver a tu personaje principal. Y dije: «Funcionará porque, con suerte, el público no lo sabrá cerebralmente, pero sentirán que de repente ahí está él».

Me encanta la escena de “Frankenstein” donde tienes al monstruo escondido detrás de esta pared, mirando la casa del ciego.

Del Toro: En el momento en que cruza desde su escondite hacia la casa, la cámara lo atraviesa por el set. De repente, se encuentra en un entorno completamente diferente. Es el plano más amplio de la escena, por lo que cuando entramos a la casa, es mágico.

Eso me pasó en los Premios de la Academia. Cuando obtuve el Oscar por “La forma del agua”, la gente me preguntó: “¿Cómo se siente?” Le dije: «Bueno, estás en tu asiento y luego subes al escenario, te das la vuelta y dices: ‘¿Qué es esto?'». De repente, estás en el momento de tu sueño en la ducha cuando eras un niño ensayando tu discurso con la botella de champú.

El monstruo necesitaba sentirse así. Entra en la casa y necesita sentirla como un palacio. Todo lo que hicimos está anclado en un 99% en elementos prácticos. Queríamos construir decorados gigantes. Queríamos construir un barco enorme con motores reales.

Tonelero: Lo cual es increíble.

Del Toro: Quieres organizar todo para que ese mundo exista de una manera que se sienta natural. [But] hay que ser capaz de adaptarse a circunstancias imprevistas.

Benedict Evans para Variedad

Tonelero: Las cosas pueden pasar de largo (estos regalos maravillosos) y si no estás mirando, no los verás.

Del Toro: Un detalle puede cambiarlo todo y hay que identificar esos accidentes. Encargué iris de gran tamaño para Jacob Elordi para que sus ojos fueran más animales. Entonces esas son lentes de contacto esclerales; son grandes y problemáticos. Se puso uno y el otro le dolió y dice: “No puedo poner los dos lentes, hagámoslo digitalmente”. Y dije: «No, mantengamos dos tamaños diferentes de ojos, y el ojo más grande reflejará la luz, y lo usaré para mostrar cuando está enojado».

Tonelero: Terminó siendo un arma narrativa increíble.

Del Toro: Si juegas al ajedrez con la realidad, perderás. Eso es cierto para todos los cineastas que alguna vez han existido, incluso cuando crean su mundo entero, como Jim Cameron. Lo fascinante del “Avatar” [movies] Es que cuanto más control tiene sobre el mundo, más relajado puede estar con los actores. En la película más reciente se ve lo mucho que improvisa.

Tonelero: Sí, 100%. Es curioso, cuanto más estructurado soy, más libres se sienten los actores.

Del Toro: ¿Cómo eliges las películas que diriges?

Tonelero: Suena tonto, pero me eligen. Se necesita mucho trabajo y energía; tiene que ser algo que parezca un poco de otro mundo para aprovechar lo necesario para llevarlo a cabo. Para cada película que dirigí, pregunté: «¿Qué es el arma nuclear?» Con “A Star Is Born”, no hay mejor manera de contar una historia de amor que dos personas cantando, porque no puedes ocultar tus emociones. Y luego Gaga fue el arma nuclear. Para “Maestro” fue estar obsesionado con la dirección desde que era niño. Pero entonces la energía nuclear estaba encontrando a Leonard Bernstein.

Del Toro: Y para «¿Está encendida esta cosa?»

Tonelero: Era Will Arnett. Aquí está este tipo que es como Robert Mitchum. Mide 6’4″. Su voz es lo que uno soñaría tener. Al verlo en el escenario de un club nocturno, sabiendo dónde se encuentra ahora en su vida, supe que podía abrirse.

Del Toro: ¿Y podrías empujarlo a donde no ha ido, porque lo conoces?

Tonelero: Cada día fue una lucha. Todos los días se sentía incómodo. Se trataba de confiar en mí.

Del Toro: La gente dice: «¿Por qué elegiste esta película?» Yo digo: «Escucha, he escrito 42 guiones; he hecho 13 películas». No es como si hubiera dicho: «Oh, no, lo haré». eso uno ahora”. La cuestión es qué proyecto puedo conseguir.

Tonelero: Cuando hicimos “Nightmare Alley”, ambos teníamos otras obsesiones.

Del Toro: Pero como lo logramos, yo hice “Frankenstein” y tú hiciste “Maestro”. Nos acercamos al personaje que interpretaste en “Nightmare Alley” como el peor y el mejor de nosotros. [which helped me on “Frankenstein”]. Lo hice con Jacob Elordi y Oscar Isaac. Dije: «No seamos actores y directores; seamos seres humanos imperfectos y confesemos nuestros defectos unos a otros y lleguemos a estos personajes a través de ese dolor».

Si hubiera hecho “Frankenstein” hace 20 años, habría sido sobre mi padre y yo cuando éramos niños. Ahora es demasiado tarde para eso. Tenía que tratar sobre mí como padre y mi miedo a repetir errores de generación en generación con mis hijos.