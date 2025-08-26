Bradley Cooper dirige a Will Arnett Comedy

Searchlight Pictures ha lanzado el trailer para Bradley Cooper‘s «¿Está esto encendido?«Que estrella Will Arnett, Laura DernCooper, Andra Day y Sean Hayes.

Inspirado en la vida del comediante británico John Bishop «,»¿Está esto en? » Centros después de la ruptura de una pareja casada que está criando dos hijos.

Completando el elenco están Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Peyton Manning y Amy Sedaris. «¿Está esto encendido?» está escrito por Cooper, Mark Chappell y Arnett. Cooper también se desempeña como productor junto a Weston Middleton bajo su banner de Lea Pictures, junto a Arnett y Kris Thykier.

Antes de su lanzamiento teatral, la dramática comedia celebrará su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York durante la noche de cierre del evento el 10 de octubre en Alice Tully Hall de Lincoln Center.

«Nos sentimos honrados y honrados de estrenar nuestra película en el Festival de Cine de Nueva York», dijo Cooper. «A principios de este año, tuvimos la maravillosa oportunidad de filmar esta historia en toda la ciudad, por lo que es muy emocionante debutarla en la noche final del festival. NYC inyecta una energía en cada aspecto del cine que simplemente no se puede replicar».

«¿Está esto encendido?» Marca la tercera función de dirección de Cooper detrás de «A Star Is Born» y «Maestro». Otras películas notables con Cooper frente a la cámara incluyen «Silver Linings Playbook», «American Sniper» y «American Hustle».

Mira la «¿Está esto?» Trailer a continuación.