Bradley Beal culpa a los Suns por su fallida temporada en Phoenix

la carrera de Bradley Beal ha entrado en un nuevo capítulo mientras busca reconstruir su nombre y reparar su reputación con el Clippers de Los Ángeles. Beal pasó dos años con el soles fénixcon la esperanza de ser la pieza faltante que los llevaría a la cima junto con Kevin Durant y David Booker. Desafortunadamente, los “tres grandes” de Phoenix fracasaron y nunca ganaron juntos una sola serie de playoffs.

Los dueños de los Suns abandonaron el experimento durante la temporada baja y cambiaron a Durant al Cohetes de Houston. Beal fue despedido mediante rescisión de contrato, llegando al mercado de agentes libres antes de firmar con los Clippers como otra presencia veterana en la plantilla. Recientemente, el escolta se enfrentó a su ex equipo y tuvo algunas palabras críticas.

«Cuando me permitas ser ese tipo, seré eso». Beal dijo. «Pero cuando tienes dos entrenadores que quieren que coloques pantallas y juegues en el mate, no eres Brad Beal».

Beal pasó dos temporadas en Phoenix pero nunca se sintió parte importante de la identidad del equipo. La carrera fallida demostró que el simple hecho de reunir talentos estelares para formar un equipo no siempre se traduce en victorias.

Beal quería más tiros en Phoenix

Los comentarios de Beal continuaron expresando su descontento por cómo lo utilizaron y cómo sentía que el equipo podría haber mejorado con una mayor participación. Durant y Booker son significativamente mejores que Beal, lo que lo convierte en el hombre extraño que necesitaba adaptar más su juego para adaptarse a sus estilos.

El comentario más salvaje llegó cuando Beal incluso enumeró el número de disparos. quería poner:

«¿Cuándo fue la última vez que disparé 14 tiros para los Suns?»

Beal promedió 17,6 puntos, 4,3 asistencias y 3,9 rebotes para Phoenix en poco menos de 33 minutos por partido. Las estadísticas mostraron que estuvo involucrado en el marcador, pero fue una disminución masiva con respecto a su tiempo con el Magos de Washington. Beal hizo tres apariciones en el Juego de Estrellas y promedió más de 30 puntos por partido en dos temporadas con Washington antes del gran intercambio.

Beal cree que los Clippers le darán poder

Muchos cuestionan el momento de los comentarios de Beal criticando a los Suns después de que lo derrotaron. Beal tuvo muchos problemas para los Clippers en su derrota ante los Suns anoche. Los Ángeles extrañó a los heridos Kawhi Leonard y James Harden exigir más de Beal, pero sus problemas han empeorado en lo que va de la temporada.

Beal acertó 2 de 14 contra su ex equipo y sólo anotó 5 puntos en la derrota decisiva. Sin embargo, tras el partido llegaron los elogios por cómo el equipo le dio confianza. “Lo que sí diré es que todo el mundo dice: ‘Ve, sigue disparando, sigue, sigue, sigue’”, dijo Beal después de la derrota en Phoenix. “’Sólo sé tú, sé tú. Sé tú’. Eso siempre es alentador”.

Los Clippers han tenido problemas y cayeron en la posición inicial de la conferencia debido a que sus dos mejores jugadores se perdieron juegos. A los veteranos les gusta Brook López y cris pablo Han luchado por causar un impacto en minutos limitados mientras envejecen más que la mayoría de la liga. Se necesita que Beal mejore su lamentable promedio de 7.0 puntos por juego en este momento con un 35% de tiros para que Los Ángeles tenga alguna posibilidad de competir.