Brad Singer para convertirse en Warner Bros. CFO después de la división de WBD

Warner Bros. El CEO de Discovery, David Zaslav ha reclutado Cantante de bradquien anteriormente era el director financiero de Zaslav en Discovery Communications, para ser director financiero de la compañía de transmisión y estudio de Warner Bros. después de que WBD se divide en dos.

El cantante asumirá el papel de CFO de Warner Bros. al finalizar la separación planificada de la compañíaque se espera que ocurra a mediados de 2026. Se informará a Zaslav, quien se convertirá en presidente y director ejecutivo de Warner Bros. después del desplazamiento. El actual director financiero de WBD, Gunnar Wiedenfels, se convertirá en director ejecutivo de Discovery GlobalLa entidad que albergará las redes de televisión de WBD y el descubrimiento+.

El cantante comenzará en este nuevo puesto en octubre de 2025 en un papel estratégico hasta la formación oficial de Warner Bros. como director financiero de Warner Bros., supervisará las funciones y estrategias financieras globales, incluidas las actividades de planificación y análisis financieros (FP&A), contabilidad, auditoría, tesorería, impuestos, adquisiciones y actividades de relaciones con inversores.

«Brad fue fundamental para impulsar la creación y el crecimiento del valor significativo durante nuestro tiempo juntos en Discovery Communications, y estoy encantado de reunirse con un líder de confianza cuya experiencia financiera y visión estratégica han entregado consistentemente resultados», dijo Zaslav en un comunicado. «Su historial comprobado combinado con su fuerte comprensión de las tecnologías emergentes y la evolución de las tendencias del consumidor lo convertirán en una tremenda adición al nuevo equipo de liderazgo de Warner Bros.».

Singer se desempeñó más recientemente como socio y director de operaciones de la firma de inversión activista Valueact Capital, a la que se unió en 2012 antes de retirarse en 2021. Durante ese tiempo también sirvió en los tableros de Rolls-Royce Holdings y Motorola Solutions. Singer fue CFO de Discovery Communications de 2008-12, donde desempeñó un papel clave en tomar pública a la compañía en 2008. Anteriormente en su carrera, fue CFO y tesorero de American Tower, donde ayudó a liderar el crecimiento posterior a la OPI, la planificación y reestructuración de capital, M&A y la expansión internacional, y antes fue un banquero de inversión de Goldman Sachs.

Singer es miembro actual de la junta de Warby Parker, donde sirve en los comités de auditoría y compensación, así como Sweetgreen, donde ha presidido el comité de auditoría desde 2021. Tiene un MBA con distinción de la Harvard Business School y una licenciatura en negocios de la Universidad de Virginia.

Singer dijo en un comunicado proporcionado por WBD: «Estoy emocionado y energizado para reunirme con David y unirme al futuro Warner Bros. en este momento fundamental. Las queridas marcas de la compañía, la excelencia creativa y la conexión duradera con el público de todo el mundo proporcionan una base extraordinaria. Veo oportunidades significativas para desbloquear el valor a largo plazo y espero trabajar con el que trabajar con David y el equipo de liderazgo para lograr eso». «.