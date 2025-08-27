Brad Pitt, Joaquin Phoenix y Alfonso Cuaron se unen al drama de Gaza ‘The Voice of Hind Rajab’

Brad Pitt y Joaquin Phoenix se encuentran entre las estrellas de Hollywood que han abordado el drama de gaza-set de Kaouther Ben Hania «The Voice of Hind Rajab» como productores ejecutivos antes de la película Festival de Cine de Venecia estreno.

También se unen a la película el cineasta «Roma» Alfonso Cuaron, Rooney Mara y el director de «The Zone of Interest» Jonathan Glazer. «The Voice of Hind Rajab» organizará su estreno en el Lido el 3 de septiembre antes de hacer su debut en América del Norte en el Festival de Cine de Toronto.

