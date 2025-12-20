Brad Keselowski se rompe una pierna y comienza a recuperarse para las 500 Millas de Daytona

En una semana difícil para NASCAR, Carreras RFK El copropietario y conductor Brad Keselowski sufrió una fractura en la pierna derecha durante un viaje de esquí familiar. A pesar de la lesión, se espera que Keselowski se recupere por completo y su objetivo es competir en las 500 Millas de Daytona de 2026.

La noticia llegó en un momento en que la comunidad de NASCAR se vio sacudida por un mortal accidente aéreo que mató al ex piloto de la Copa Greg Biffle y a otras seis personas. De acuerdo a Zack Albert, reportero de NASCAR.comEl accidente ocurrió el jueves por la mañana cerca de Statesville, Carolina del Norte.

RFK Racing abordó ambos eventos en un comunicado público, confirmando la decisión de Keselowski cirugía al mismo tiempo que reconoce la pérdida más amplia sentido en todo el deporte.

RFK Racing confirma la lesión y cirugía de Brad Keselowski

RFK Racing emitió un comunicado El viernes confirmó que Keselowski se rompió la pierna derecha durante un viaje de esquí con su familia. El equipo dijo que se sometió a una cirugía de rutina el mismo día y que se espera que se recupere por completo.

«En primer lugar, nuestros corazones siguen apesadumbrados por la noticia de los trágicos acontecimientos de ayer», se lee en el comunicado. “La familia RFK Racing, así como la comunidad de NASCAR en su conjunto, continúa teniendo en nuestros pensamientos a las personas cercanas a la familia Biffle y a todos los afectados.

«Aunque sea inoportuno, creemos que, en aras de la transparencia, compartimos que el copropietario y piloto de RFK Racing, Brad Keselowski, sufrió una fractura en la pierna mientras estaba en un viaje de esquí con su familia el jueves. Keselowski completó una cirugía de rutina y los médicos esperan una recuperación rápida y completa».

Keselowski dijo que está agradecido por su equipo médico y su sistema de apoyo mientras comienza su recuperación. Añadió en una publicación en las redes sociales que ya está dando pasos hacia adelante y sigue concentrado en estar listo para Daytona.

«Estoy agradecido por el equipo médico que me cuidó muy bien y por el sistema de apoyo que me rodea», dijo Keselowski. «Mi atención ahora está totalmente en la recuperación. Estoy motivado para recuperar toda mi fuerza lo más rápido posible y trabajaré sin descanso para estar listo para Daytona».

«La vida tiene una manera de recordarte que debes reducir la velocidad. Agradecido por tener a mi familia a mi lado, un excelente equipo médico y la capacidad de dar algunos pasos adelante hoy. Centrado en Daytona. Además, ¡ahora soy biónico! publicó en Instagram.”

Cronograma de recuperación y antecedentes profesionales

Keselowski se sometió a una cirugía el jueves y sigue concentrado en regresar para las 500 Millas de Daytona, programadas para el 15 de febrero de 2026. Bob Pockrass de Fox Sports señaló que las reglas de NASCAR permitirían a Keselowski completar una sesión de prueba antes de la carrera para determinar la autorización médica si fuera necesario.

Keselowski es el campeón de la Copa NASCAR de 2012 y se convirtió en copropietario de RFK Racing en 2022. Conduce el Ford No. 6 y tiene 36 victorias en la Serie de la Copa en su carrera. Su victoria más reciente se produjo en Darlington Superspeedway en mayo de 2024.

La comunidad de NASCAR está de luto por Greg Biffle y su familia

El jueves temprano, un avión comercial se estrelló cerca del Aeropuerto Regional de Statesville, matando a las siete personas a bordo. Zack Albert de NASCAR.com informó que Greg Biffle, su esposa Cristina, sus dos hijos y otras tres personas estaban entre las víctimas.

Biffle tenía 55 años y había sido nombrado uno de los 75 mejores conductores de NASCAR en 2023. Ganó campeonatos en la Craftsman Truck Series en 2000 y en la Xfinity Series en 2002, junto con 19 carreras de la Cup Series.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirmó que los investigadores recuperaron la grabadora de voz de la cabina del avión y dijo que se espera un informe preliminar dentro de 30 días, según el informe de Albert.