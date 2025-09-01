BPS reportando deflación del 0.08 por ciento en agosto de 2025

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del Diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios, Pudji Ismartini, informó la ocurrencia deflación por valor de alias mensual de 0.08 por ciento mensual (MTM) en Agosto de 2025.

Además, Pudji también informó que había habido una disminución en el índice de precios al consumidor (IPC) de 108.60 en julio de 2025 a 108.51 en agosto de 2025.

Mientras que anualmente, BPS señaló que Indonesia aún experimentó inflación 2.31 por ciento interanual (interanual).

Diputado de estadísticas de distribución y servicios de BPS, Pudji Ismartini.

Luego, en el año en curso o el año hasta la fecha (YTD), Indonesia también registró una inflación del 1.60 por ciento durante el período de enero-agosto 2025.

«BPS señaló que la mayor deflación mensual ocurrió en grupos de alimentos, bebidas y tabaco del 0.29 por ciento, con una contribución de deflación del 0.08 por ciento», dijo Pudji en una teleconfección, lunes 1 de septiembre de 2025.

También detalló un número producto El más dominante, al alentar una deflación del 0.08 por ciento en agosto de 2025.

Algunos de estos productos incluyen tomates con 0.10 por ciento, Cayenne Pepper contribuyó con 0.07 por ciento.

Luego también hay una tarifa de transporte aéreo que contribuye al 0.03 por ciento, así como a la gasolina que contribuye hasta 0.02 por ciento.

«Sin embargo, una serie de productos registrados todavía contribuyeron con la inflación, especialmente los productos básicos de cebolla con una participación del 0.05 por ciento y el arroz con 0.03 por ciento a la inflación», dijo.