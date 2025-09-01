BPS informando sobre la producción de arroz en julio de 2025 El impacto del aumento en el área de la cosecha

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del diputado de estadísticas de distribución y servicios, informó Pudji Ismartini, había habido un aumento en un aumento área de cosecha arroz que también ayudó a aumentar el aumento producción de arroz en la luna Julio de 2025.

Leer también: Visitas turísticas En julio de 2025 translúcido 1.48 millones, BPS reveló los 3 países de origen



Dijo que el registro de BPS señaló que la realización del área de cosecha de arroz en julio de 2025 alcanzó 0.94 millones de hectáreas (ha), o un 33.20 por ciento en comparación con julio de 2024, lo que alcanzó 0.70 millones de ha.

«El aumento en el área de la cosecha fue seguido por un aumento en la producción de arroz», dijo Pudji en una teleconferencia, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Producción de arroz en julio de 2025 translúcido 2.77 millones de toneladas, BPS: UP 35.01 por ciento desde julio de 2024





Diputado de estadísticas de distribución y servicios de BPS, Pudji Ismartini.

Estimó que la producción de arroz en julio de 2025 podría alcanzar 4,81 millones de toneladas de arroz seco (GKG), o un 35,11 por ciento en comparación con julio de 2024, que era de 3.56 millones de toneladas de GKG.

Leer también: BPS reportando deflación del 0.08 por ciento en agosto de 2025



Por lo tanto, el área de cosecha de arroz en el período de enero-julio de 2025 alcanzó los 7.20 millones (ha), un aumento del 15.02 por ciento en comparación con el período de enero-julio de 2024 de 6.26 millones de ha.

Pudji agregó, se estimó que el número temporal de producción de arroz en enero-julio de 2025 alcanzará 38.07 millones de toneladas de GKG, un aumento de 15.86 por ciento en comparación con el período de enero-julio de 2024 de 32.86 millones de toneladas de GKG.

Luego, por el potencial de la cosecha de arroz tres meses después, o en el período de agosto-octubre de 2025, se estima que alcanza los 3.02 millones de ha. El área total se registró a un aumento de 0.15 millones de ha, o alrededor de 5.10 por ciento más que el período de agosto-octubre de 2024 de 2.87 ha.

«BPS estima que el potencial de producción de arroz en agosto-octubre de 2025 alcanzará 15.80 millones de toneladas de GKG, o un 4,16 por ciento en comparación con el mismo período en 2024 que ascendió a 15.17 millones de toneladas de GKG», dijo Pudji.

Además, se estimó que el área de cosecha de arroz continua, Pudji, en enero-octubre de 2025 alcanzará los 10.22 millones de hectáreas, un 11,90 por ciento o 1.09 millones de ha en comparación con el área de cosecha de arroz del período de enero-octubre de 2024 de 9,13 millones de ha.

«Se estima que la producción total de arroz en enero-octubre de 2025 alcanza los 53.87 millones de toneladas de GKG, un aumento del 12.17 por ciento o un aumento de 5.84 millones de toneladas de GKG en comparación con el período de enero-octubre de 2025 de 48.03 millones de toneladas de GKG», dijo.