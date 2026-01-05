BPS confía en que la producción de arroz alcanzará los 10 millones de toneladas de GKG en febrero de 2026

Yakarta, VIVA – Oficina Central de Estadísticas (BPS) estimar producción de arroz en noviembre de 2025 alcanzará los 3,2 millones de toneladas de grano seco molido (GKG). Se prevé que esta cifra siga llegando a más de 10 millones de toneladas de GKG en febrero. 2026.

El diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini, informó que la superficie de cosecha de arroz en noviembre de 2025 alcanzará los 0,57 millones de hectáreas. esta figura naik 3,56 por ciento 0,55 millones de hectáreas respecto al mismo periodo del año anterior.

«Este aumento de la superficie cosechada también va acompañado de un aumento de la producción de arroz. Se estima que la producción de arroz en noviembre de 2025 alcanzará los 3,20 millones de toneladas de GKG, o un aumento del 2,83 por ciento en comparación con noviembre del año pasado», dijo Pudji en una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026.

Por tanto, se estima que la superficie potencial de cosecha de arroz durante enero-diciembre de 2025 alcanzará los 11,33 millones de hectáreas. Esta cifra aumentó un 12,80 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.



Adjunto de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini

Pudji añadió que la tendencia al aumento de la producción de arroz continuará durante los próximos tres meses. BPS prevé que la producción potencial de arroz aumentará un 32,58 por ciento en comparación con el año anterior.

«Se estima que la producción potencial de arroz entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 alcanzará los 10,81 millones de toneladas de GKG», dijo Pudji.

Producción de arroz Se estima en 6,23 millones de toneladas de arroz en los próximos tres meses. Este peso supone un incremento del 32,51 por ciento.

Este aumento de la producción de arroz está en línea con el potencial de expansión. tierra El arroz alcanzó los 2,00 millones de hectáreas durante el período de diciembre de 2025 a febrero de 2026. Por lo tanto, la superficie total de arroz aumentó alrededor de un 30,70 por ciento más que en el mismo período de 2024.

Sin embargo, Pudji advirtió que las predicciones sobre el área potencial de cosecha podrían cambiar según las condiciones actuales resultantes de las observaciones de campo. A partir de ataques de plagas (organismos plagas de plantas), inundaciones, sequías, época de cosecha de los agricultores, incluidos desastres en tres provincias del norte de Sumatra y otras.