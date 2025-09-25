BPOM-IPMG Compromiso de fortalecer la protección del paciente mediante el uso de medicamentos seguros

Yakarta, Viva – Cuerpo de supervisión Droga y comida (Bpom), Grupo Internacional de Fabricantes Farmacéuticos (Ipmg), y la Sociedad Internacional de Pharmacovigilancia (ISOP) El capítulo de Indonesia confirma su compromiso de proteger paciente En el uso de drogas seguras.

Leer también: Jack de seguridad de envío, Ministro de Transporte Dudy Pacu Tecnología Innovación a través de E-Pas digital



Compromiso fue transmitido en conmemoración del día Seguridad Pacientes mundiales o Día Mundial de Seguridad del Paciente (WPSD) 2025.

Jefe de BPOM, Taruna Ikrar enfatiza que la seguridad del paciente es una obligación articular. Él dijo, se necesitaron regulaciones fuertes para alentar la seguridad del paciente, especialmente en el uso de drogas.

Leer también: El Ministerio de Transporte realizó una campaña de seguridad naviera para pescadores



Porque, fortalecer el sistema de consumo de drogas que es seguro y responsable no es solo un compromiso a nivel global sino también prioridades nacionales.

«La seguridad del paciente no es una opción, sino nuestra obligación compartida. Como un problema de la humanidad, la seguridad del paciente requiere regulaciones fuertes, detección temprana de Risilo y cultura de seguridad en cada etapa de los servicios de salud», dijo en Yakarta, jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Hito! El 19 de septiembre fue conmemorado oficialmente por el Día Nacional de Seguridad de LLAJ



En esa ocasión, Taruna también confirmó que WPSD 2025 fue un impulso para fortalecer la colaboración cruzada para acelerar los pasos de BPOM hacia quién enumeró la autoridad (WLA).

De la comunidad experta, el vicepresidente I ISOP Indonesia, Grace Wangge enfatizó la importancia del conocimiento y el uso de evidencia basada en evidencia.

«El uso de drogas no solo está pensando en si este medicamento traerá curación, sino que también debe considerar el efecto no deseado que puede surgir del medicamento en sí o la interacción entre las drogas, los alimentos y también la condición del paciente», dijo.

Mientras tanto, la persona a cargo del grupo de trabajo IPMG en el campo del fortalecimiento del marco del regulador, Manishkumar Munot enfatizó que la seguridad del paciente es la base de la innovación y el compromiso mantenido fuertemente por IPMG.



Jefe de BPOM Taruna Ikrar y responsable del grupo de trabajo IPMG en el campo del fortalecimiento del marco regulador, Manishkumar Munot

«Para IPMG y nuestras empresas miembros, la seguridad del paciente es la base de la innovación. A partir de la investigación clínica, la producción, hasta el acceso al paciente, nuestro compromiso es garantizar que los medicamentos no solo sean efectivos sino también seguros», dijo.

«Al trabajar con el gobierno y las partes interesadas de la salud, podemos fortalecer la confianza, expandir el acceso y apoyar la transformación de la salud en Indonesia», dijo Manishkumar.

Este evento reunió a los reguladores, la industria, los medios y los trabajadores de la salud para aumentar la conciencia sobre la importancia de la seguridad del paciente y el uso de medicamentos responsables.