BPOM desenchufa un permiso circular 21 productos para el cuidado de la piel, 4 de ellos son doctrina

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Control de Drogas y Alimentos (Bpom) RI revocó oficialmente el número de permisos de distribución 21 productos cosméticos en Indonesia. La revocación se lleva a cabo porque la composición del producto no está de acuerdo con los datos registrados y listados en el empaque, tanto en términos de tipos de material, contenido de material o ambos.

Se sabe que cuatro de los 21 productos pertenecen Doctrina o Doctor detective. ¿Es cierto? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Según BPOM, esta discrepancia a menudo se encuentra en los productos cosméticos de los contratos de producción. Este tipo de violación se considera riesgoso para la salud, incluida la desencadenación de reacciones alérgicas a la piel.

Esto viola el número de regulación de BPOM 21 de 2022 sobre procedimientos para presentar notificaciones cosméticas.

«Hacer cosméticos siempre debe llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones aplicables, incluidas las pautas sobre cómo hacer buenos cosméticos (CPKB). En él requiere la fabricación de cada lote de productos cosméticos para estar de acuerdo con el nombre del producto y la fórmula presentada/aprobada por la notificación», dijo el jefe de BPOM Ri, Taruna Ikrar, en su declaración, citada por la notificación del viernes 2025.

BPOM también recordó que los actores comerciales son más estrictos para mantener la calidad y la idoneidad del producto.

«Además, también se alienta a la entidad comercial del propietario de la notificación de cosméticos (BUPN) a hacer siempre esfuerzos concretos para garantizar que los productos de distribución tengan la composición de acuerdo con lo que se dinotifica», continuó.

Lista de 21 productos cuyo permiso de distribución está revocado

BPOM explicó que los últimos hallazgos muestran la diferencia en la composición de los materiales de los cosméticos producidos con datos de composición enviados durante el registro, que tampoco es lo mismo que la información sobre el empaque.

«La discrepancia es la diferencia en la composición de los materiales de los cosméticos producidos con los datos de composición entregados cuando el producto está registrado en BPOM, que también es diferente de la información que figura en el empaque del producto», dijo Taruna Ikrar.

Taruna Ikrar enfatizó que esta discrepancia está en riesgo de interrumpir la salud del usuario.

«El desajuste de la composición del material producido con los que figuran en la marca es potencialmente en riesgo de salud», dijo.

Agregó que los riesgos que pueden surgir incluyen reacciones alérgicas para los usuarios que son sensibles a los materiales que no figuran en la etiqueta. Además, las diferencias en la composición pueden hacer que los beneficios del producto no estén de acuerdo con las afirmaciones de sus usos.

«Además, la composición de la composición puede causar los beneficios del producto no de acuerdo con las afirmaciones del uso del producto establecido en el empaque», agregó.

BPOM ha lanzado 21 productos protección de la piel que se considera violar, que se cargó en Instagram @BPOM_RI. La siguiente lista:

AAC Face Tonic Aha – NA18231201265

AAC Day Cream With Bullener – NA18210104294

AAC SB Oily – NA18241700403

Amiraderm Glewing Night Cream – NA18210101701

DR. Tóner facial de carril para piel propensa al acné – NA18241202620

DR. Suero blanqueador de carril de carril – NA18231903121

DR. Peleo suave de carril – NA18230200734

Bright & Rose Cosmetics Matte Lip Cream 01 – NA18231300458

Euromedica Todd Oldham Spring Silk Tree Bergamot Eau de Toilette – NA18210602389

Gen3 Vit C Brightening Suero – NA18221901493

Metara Fun Matte Super Lip Lip Cream 08 Salvia – NA18241302114

Teratu Beauty Miracle Deo Antniperspirant Spray – NA18220900041

Cítricos de leche de limpieza de MECO – NA18201200336

Meco Cleansing Milk Rose – NA18201200341

Meco limpiando el pepino de leche – NA18201200340

Meco Beauty Lotion – NA18150100022

Meco Lightening Cream – NA18190125104

Meco Pearl Cream – NA18190125103

Cítricos de tóner de la cara meco – NA18201200337

Meco Face Toner Rose – NA18201200339

Meco Face Toner Pepino – NA18201200338

Lista de productos para el cuidado de la piel propiedad de doctrina que se revoca el permiso de distribución

BPOM publicó una lista completa de 21 productos en el Instagram oficial @BPOM_RI. De ese número, cuatro productos identificados como propiedad de doctrina incluyen:

AAC Face Tonic Aha – NA18231201265

AAC Day Cream With Bullener – NA18210104294

AAC SB Oily – NA18241700403

Amiraderm Glewing Night Cream – NA18210101701

BPOM insta al público a ser más cuidadoso antes de comprar cosméticos, al verificar siempre el número de permiso de distribución y la composición del producto.