BPOM desenchufa un permiso circular 21 productos para el cuidado de la piel, 4 de ellos son doctrina

Viernes 8 de agosto de 2025 – 07:30 Wib
Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Control de Drogas y Alimentos (Bpom) RI revocó oficialmente el número de permisos de distribución 21 productos cosméticos en Indonesia. La revocación se lleva a cabo porque la composición del producto no está de acuerdo con los datos registrados y listados en el empaque, tanto en términos de tipos de material, contenido de material o ambos.
Leer también:
Fitri Salhuteru descarga las malas propiedades de Nikita Mirzani, confesando más cerca de Reza Gladys
Se sabe que cuatro de los 21 productos pertenecen Doctrina o Doctor detective. ¿Es cierto? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!
Según BPOM, esta discrepancia a menudo se encuentra en los productos cosméticos de los contratos de producción. Este tipo de violación se considera riesgoso para la salud, incluida la desencadenación de reacciones alérgicas a la piel.
Leer también:
El cuidado de la piel peligroso solo ha sido liberado 2025, Richard Lee dijo que BPOM solo causó disturbios
Esto viola el número de regulación de BPOM 21 de 2022 sobre procedimientos para presentar notificaciones cosméticas.
«Hacer cosméticos siempre debe llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones aplicables, incluidas las pautas sobre cómo hacer buenos cosméticos (CPKB). En él requiere la fabricación de cada lote de productos cosméticos para estar de acuerdo con el nombre del producto y la fórmula presentada/aprobada por la notificación», dijo el jefe de BPOM Ri, Taruna Ikrar, en su declaración, citada por la notificación del viernes 2025.
BPOM también recordó que los actores comerciales son más estrictos para mantener la calidad y la idoneidad del producto.
«Además, también se alienta a la entidad comercial del propietario de la notificación de cosméticos (BUPN) a hacer siempre esfuerzos concretos para garantizar que los productos de distribución tengan la composición de acuerdo con lo que se dinotifica», continuó.
Lista de 21 productos cuyo permiso de distribución está revocado
BPOM explicó que los últimos hallazgos muestran la diferencia en la composición de los materiales de los cosméticos producidos con datos de composición enviados durante el registro, que tampoco es lo mismo que la información sobre el empaque.
«La discrepancia es la diferencia en la composición de los materiales de los cosméticos producidos con los datos de composición entregados cuando el producto está registrado en BPOM, que también es diferente de la información que figura en el empaque del producto», dijo Taruna Ikrar.
Taruna Ikrar enfatizó que esta discrepancia está en riesgo de interrumpir la salud del usuario.
«El desajuste de la composición del material producido con los que figuran en la marca es potencialmente en riesgo de salud», dijo.
Agregó que los riesgos que pueden surgir incluyen reacciones alérgicas para los usuarios que son sensibles a los materiales que no figuran en la etiqueta. Además, las diferencias en la composición pueden hacer que los beneficios del producto no estén de acuerdo con las afirmaciones de sus usos.
«Además, la composición de la composición puede causar los beneficios del producto no de acuerdo con las afirmaciones del uso del producto establecido en el empaque», agregó.
BPOM ha lanzado 21 productos protección de la piel que se considera violar, que se cargó en Instagram @BPOM_RI. La siguiente lista:
- AAC Face Tonic Aha – NA18231201265
- AAC Day Cream With Bullener – NA18210104294
- AAC SB Oily – NA18241700403
- Amiraderm Glewing Night Cream – NA18210101701
- DR. Tóner facial de carril para piel propensa al acné – NA18241202620
- DR. Suero blanqueador de carril de carril – NA18231903121
- DR. Peleo suave de carril – NA18230200734
- Bright & Rose Cosmetics Matte Lip Cream 01 – NA18231300458
- Euromedica Todd Oldham Spring Silk Tree Bergamot Eau de Toilette – NA18210602389
- Gen3 Vit C Brightening Suero – NA18221901493
- Metara Fun Matte Super Lip Lip Cream 08 Salvia – NA18241302114
- Teratu Beauty Miracle Deo Antniperspirant Spray – NA18220900041
- Cítricos de leche de limpieza de MECO – NA18201200336
- Meco Cleansing Milk Rose – NA18201200341
- Meco limpiando el pepino de leche – NA18201200340
- Meco Beauty Lotion – NA18150100022
- Meco Lightening Cream – NA18190125104
- Meco Pearl Cream – NA18190125103
- Cítricos de tóner de la cara meco – NA18201200337
- Meco Face Toner Rose – NA18201200339
- Meco Face Toner Pepino – NA18201200338
Lista de productos para el cuidado de la piel propiedad de doctrina que se revoca el permiso de distribución
BPOM publicó una lista completa de 21 productos en el Instagram oficial @BPOM_RI. De ese número, cuatro productos identificados como propiedad de doctrina incluyen:
- AAC Face Tonic Aha – NA18231201265
- AAC Day Cream With Bullener – NA18210104294
- AAC SB Oily – NA18241700403
- Amiraderm Glewing Night Cream – NA18210101701
BPOM insta al público a ser más cuidadoso antes de comprar cosméticos, al verificar siempre el número de permiso de distribución y la composición del producto.
Página siguiente
Lista de 21 productos cuyo permiso de distribución está revocado