BPKP niega los casos de auditor de importación de azúcar de Tom Lembong acaba de pasar CPNS

Yakarta, Viva – Agencia de supervisión financiera y de desarrollo (BPKP) Proporcionar aclaraciones relacionadas con el informe del campamento Dejó a Tom él auditor Solo BPKP participó en una auditoría de casos de importación de azúcar y había proporcionado información en el tribunal.

En la declaración oficial citada VIVAJueves 7 de agosto de 2025, BPKP enfatizó que la auditoría del caso importaciones de azúcar Realizado a solicitud oficial de la oficina del Fiscal General, y se llevó a cabo en función de los estándares de auditoría aplicables.

«En la asignación, el equipo de auditor asignado era un auditor experimentado de empleados de BPKP que había trabajado profesionalmente, independientemente y tenía integridad», escribió BPKP en su declaración.

«Ningún miembro del equipo acaba de aprobar la selección administrativa de CPNS en 2024, como se informó, según informó», continuó

BPKP respeta los derechos de cada ciudadano al presentar quejas relacionadas con la implementación de los deberes y funciones de BPKP. «Sin embargo, también nos aseguramos de acompañar siempre a nuestros auditores que hayan trabajado de acuerdo con los procedimientos», dijo

Auditoría BPKP impar

Anteriormente, la cuestión de sobresalir en medio del proceso legal de supuesta corrupción en las importaciones de azúcar. En el proceso de juicio, hubo una acusación de que uno de los auditores de BPKP que dio información en el tribunal era un nuevo participante en la selección de CPNS.

El equipo de abogados de Tom Lembong envió un informe a Defensor del pueblo RI y la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) se relacionan con el proceso de auditoría de calcular las pérdidas financieras estatales en el supuesto caso de corrupción de las importaciones de azúcar de azúcar que atraparon a Tom Lembong.

Tom Lembong Report al defensor del pueblo numeró 56/VIIL/2025 e informa a BPKP numerados 55/VILI/2025, para presuntas irregularidades y mala administración en el proceso de calcular las pérdidas financieras estatales relacionadas con los casos de importación de azúcar por los auditores BPKP.

El abogado de Tom Lembong, Zaid Mushafi, dijo que los resultados de esta auditoría fueron la base principal de las condenas de prisión contra Tom. «Debido a que la clave del Artículo 2 del Párrafo 1 y el Artículo 3 es la pérdida de las finanzas estatales, ¿cuál es la evidencia de las pérdidas financieras del país?» Dijo

Acusó que el proceso de auditoría utilizado en el caso se organizó de manera no profesional y llena de irregularidades. Por lo tanto, el informe también se dirigirá directamente al jefe del equipo del auditor BPKP que compiló el informe.

«Ahora para la auditoría BPKP que informó al auditor. El auditor y especialmente el líder del equipo de auditoría que ha realizado una auditoría que produjo una auditoría como esa», dijo Zaid.

Uno de los auditores BPKP informados fue Chusnul Khotimah. Había testificado en el juicio de Tom Lembong el 23 de junio de 2025. En el juicio, Chusnul Khotimah había testificado en el juicio y mencionó pérdida estatal Como resultado de las importaciones de azúcar en el período 2015-2016 que alcanza Rp578 mil millones.