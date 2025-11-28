BPKH fortalece la alfabetización sobre el Hajj

Jacarta – Agencia de Gestión Financiera haji (BPKH) continúa fortaleciendo la alfabetización sobre el Hajj entre la comunidad a través de varios programas de extensión. Este paso se toma para garantizar que los posibles peregrinos comprendan la importancia de planificar la peregrinación Hajj y las finanzas.

Estos esfuerzos de alfabetización fueron reafirmados en el BPKH Hajj Fest que tuvo lugar del 26 al 30 de noviembre de 2025. Este evento se llevó a cabo como un foro para difundir información sobre la implementación y los servicios del Hajj.

El miembro de la junta ejecutiva de BPKH, Harry Alexander, estuvo presente directamente en la serie de actividades en el FX Sudirman Atrium. Destacó el compromiso de la BPKH de ampliar la educación del Hajj a todos los niveles de la sociedad.

Según Harry, la alfabetización es una parte importante para fortalecer la comprensión pública sobre los procedimientos para registrar y administrar los fondos del Hajj. Evaluó que la socialización intensiva aumentaría la preparación de las personas antes de registrarse para la parte del Hajj.

BPKH, junto con varios partidos, ha llevado a cabo el programa Hajj Safari en varias regiones. Este programa está dirigido al público en general, organizaciones religiosas y campus para brindar educación y alfabetización sobre el Hajj.

El presidente de BPKH, Fadlul Imansyah, también acompañó las actividades de socialización en el Hajj Fest 2025. Afirmó que la ampliación de la información al público debe realizarse de manera específica y sostenible.

BPKH ve la necesidad de fortalecer el ecosistema de servicios del Hajj involucrando a más socios estratégicos. Se espera que la presencia de estos socios pueda ayudar a acelerar la difusión de la educación Hajj en varias regiones.

Al final de la serie de actividades, BPKH inauguró una nueva colaboración para fortalecer la alfabetización sobre el Hajj. Esta colaboración se estableció con Amitra, la unidad de negocio sharia de FIFGROUP que proporciona servicios de financiación sharia para la planificación de la peregrinación Hajj. A través de este PKS, ambas partes se comprometen a fomentar la educación sobre la importancia de la planificación del Hajj y las soluciones financieras de la sharia.

«La esperanza es que a través de este PKS, los programas de divulgación y alfabetización de ambas partes se fortalezcan y amplíen su alcance», dijo el director presidente de Amitra, Inung Widi Setiadji, citado el viernes 28 de noviembre de 2025.