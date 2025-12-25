BPKH aprecia la sinergia BPS-BPIH y alienta el fortalecimiento del ecosistema del Hajj

Jacarta – Agencia de Gestión Financiera Hajj (BPKH) aprecia la sinergia de colaboración con los bancos que reciben depósitos para los costos de la peregrinación al Hajj (BPS-BPIH) por la contribución bancaria para apoyar ecosistema servicios de peregrinación.

Este agradecimiento fue transmitido por BPKH en la Reunión Anual de BPKH de 2025 y el Premio Bancario Hajj en The Tribrata Dharmawangsa, The Opus Grand Ballroom, Yakarta.

La Reunión Anual de 2025 y el Premio Bancario Hajj es una actividad que se ha celebrado tres veces durante el período de gestión de BPKH 2022-2027.

A través de este foro anual, BPKH alienta a fortalecer la calidad de la colaboración, alinear las agendas de cooperación y mejorar los servicios que tienen un impacto directo en la congregación y la comunidad.

El jefe de la Agencia de Implementación de BPKH, Fadlul Imansyah, enfatizó el compromiso de BPKH de continuar cumpliendo el mandato de la Ley Número 34 de 2014 sobre la Gestión Financiera del Hajj a través de una gestión profesional, transparente y sostenible con el fin de proporcionar un valor de beneficio óptimo para la congregación.

«La sinergia con BPS-BPIH es un elemento importante para fortalecer el ecosistema del Hajj, especialmente en la recopilación de registros de peregrinos. A través de esta Reunión Anual, BPKH también transmite la dirección de las futuras políticas de gestión financiera del Hajj para hacerlo más responsable e impactante para la congregación», dijo Fadlul en su declaración, citada el jueves 25 de diciembre de 2025.

Además de actuar como socio de recaudación, BPS-BPIH también tiene un papel estratégico en la transmisión de dirección y políticas para la gestión financiera del Hajj, así como en la educación al público.

«Consideramos a BPS-BPIH no sólo un socio operativo, sino también un socio estratégico para fortalecer la alfabetización pública y la comprensión sobre la gestión financiera del Hajj. Esta colaboración es importante para mantener la confianza y garantizar que los servicios sigan mejorando», dijo Fadlul.

En la misma ocasión, el Ministro Hayy y UmrahMochamad Irfan Yusuf o Gus Irfan expresaron su agradecimiento por la implementación del Premio Bancario Hajj por parte de BPKH.

«El Premio Bancario Hajj 2025 es un paso para alentar a BPS-BPIH a ser más óptimo en el desarrollo del ecosistema Hajj y Umrah», dijo Gus Irfan.

El miembro de la Junta Ejecutiva de BPKH, Harry Alexander, dijo que el Premio Bancario Hajj es una forma de reconocimiento y un fortalecimiento de la motivación por el desempeño de BPS-BPIH para continuar mejorando la innovación de servicios, la gobernanza y el apoyo al ecosistema haji.