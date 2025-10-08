BPK sigue calculando las pérdidas estatales en el caso de las cuotas del Hajj

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) decir Junta de Auditoría de la República de Indonesia (BPK) RI todavía está calculando pérdida finanzas estatales en el caso de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión para 2023-2024.

Lea también: KPK Dice Que BPK Ha Terminado De Calcular Las Pérdidas Estatales En El Caso De Corrupción De Las Cuotas De Hajj, ¿Cuánto Vale?



Así lo transmitió directamente el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, al presentar una actualización sobre el caso de corrupción. Soñando con Haji.

«Los amigos de BPK también están calculando las pérdidas financieras del país», dijo Budi a los periodistas en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, en el sur de Yakarta, citado por ANTARA, el jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: Al visitar la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, la comunidad de observadores del Haj denuncia acusaciones de mala administración y monopolio del Haj



Por lo tanto, invitó a todas las partes a trabajar juntas para esperar el progreso en el cálculo de las pérdidas financieras estatales por parte de la BPK de Indonesia.

Por otro lado, dijo que el KPK todavía está investigando el caso de las cuotas del Hajj investigando varias cosas.

Lea también: La Fiscalía General habla abiertamente sobre el estado actual de Nadiem Makarim después de la cirugía de hemorroides



«También debemos tener cuidado porque las prácticas en el campo en la organización de la peregrinación Hajj, incluido el mecanismo para obtener una cuota especial Hajj, y luego comprar y vender esta cuota especial a posibles peregrinos, tienen varias condiciones. Por lo tanto, esto será explorado uno por uno», dijo.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció que estaba comenzando a investigar casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Haj en el Ministerio de Religión para 2023-2024, concretamente el 9 de agosto de 2025.

El KPK hizo el anuncio después de pedir información al exministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas durante la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con el BPK de la República de Indonesia para calcular las pérdidas financieras del Estado en el caso de la cuota del Hajj.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció el cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso, que ascendían a más de 1 billón de IDR e impidió que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales era el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había descubierto una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.

El punto principal destacado por el comité especial fue la distribución de cuotas 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales otorgadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el Hajj regular y 10.000 para el Hajj especial.