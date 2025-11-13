BPJS no necesita una portada rica, ¡solo concéntrate en la parte inferior!

Jacarta – Ministro de Salud (Ministro de Salud), Budi Gunadi Sadikin pedido BPJS Salud dejar de cubrir los costos del cuidado de las personasgente capaz.

Lea también: Genial, el 100 por ciento de los residentes de Palembang están registrados en BPJS Health



Quiere que BPJS Health se centre en servir y solo cubra los costos del cuidado de personas de las clases «bajas».

Así lo transmitió Budi en una reunión con la Comisión IX de la Cámara de Representantes en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Lea también: ¡Viral! Los funcionarios del centro de salud comunitario de Serang incluso hacen ejercicio mientras los pacientes hacen cola para recibir tratamiento



«Así que en el nuevo planeamos hacer una clase estándar para pacientes hospitalizados. ¿Qué significa esto? Así que todo, BPJS sólo se centrará en los niveles inferiores, aunque este es un debate en curso con BPJS», dijo el Ministro de Salud Budi en la reunión.

«Pero dije, BPJS no necesita cubrir a los ricos, ¿por qué? Porque los ricos están en primera clase, por lo que son lo mismo que el sector privado», continuó.

Lea también: Ministro de Salud Budi: El plan del gobierno provincial de DKI para construir un hospital internacional está en línea con las instrucciones de Prabowo



Budi luego mencionó el acuerdo entre el Ministerio de Salud (Kemenkes) y la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) sobre la combinación del sector privado y BPJS en seguros que acaba de firmarse esta mañana.

«Es por eso que esta mañana firmamos con OJK para combinar beneficios, la Comisión XI-OJK también mejoró la combinación del sector privado y BPJS. Porque hasta ahora no hemos podido conectar los beneficios de coordinación», dijo Budi.

Budi espera que el sector privado cubra los costos del tratamiento de los ricos. De esta manera, Budi cree que todos los indonesios pueden estar cubiertos por BPJS Health.

«Simplemente dejemos que el gran sector privado lo tome. Para que BPJS pueda ser sostenible, tome el nivel inferior, todo está cubierto de la misma manera. 280 millones de indonesios, ricos y pobres, deberían estar cubiertos si algo así sucede», concluyó.