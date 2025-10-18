BPJS Health se convierte en la primera institución de Indonesia nominada al Premio Nobel de la Paz

Jacarta – Se dice que el Organismo Administrador de la Seguridad Social de la Salud (BPJS) es la primera institución de Indonesia en ser incluida. nominación beneficiario Nobel Paz 2025.

director presidente BPJS Salud El profesor Ali Ghufron Mukti reveló esto después de dar una conferencia pública en el Campus 3 de la Universidad Ahmad Dahlan (UAD), ciudad de Yogyakarta, DIY, el sábado 18 de octubre de 2025.

«Desde la independencia de Indonesia, esta es la primera vez que una institución es nominada al Premio Nobel», afirmó Ali Ghufron.

Ali Ghufron reveló que la nominación fue presentada previamente por el Centro para la Paz y la Seguridad de la Universidad de Coventry, Inglaterra. «Así que la persona que propuso no es BPJS, no», continuó.

Según él, la propuesta se basó en la evaluación de que los valores de cooperación mutua implementados por BPJS Health reflejan paz y humanidad.

«Lo interesante es que los valores locales de cooperación mutua son el ‘punto de referencia’, porque el nombre ‘paz’ no sólo está libre de conflictos. Esto es lo que afirman quienes propusieron a BPJS obtener la nominación al Nobel», dijo.



Los participantes de BPJS Health muestran la tarjeta KIS

Dijo además que el concepto de paz no sólo significa estar libre de conflictos, sino también que los seres humanos puedan vivir con dignidad sin verse obstaculizados por el acceso a servicios básicos como la salud.

«Cómo se mantiene la dignidad humana a través de la asistencia mutua. Con la cooperación mutua, los ricos ayudan a los pobres, las personas sanas ayudan a los enfermos, los jóvenes ayudan a los ancianos», dijo Ghufron.

La existencia de BPJS Health, dijo, ha cambiado el paradigma de las personas que solían tener miedo de enfermarse por la carga de los costos, a estar más tranquilas porque tienen seguro médico.

«Antes (había un dicho) a los pobres se les prohibía enfermarse, ahora eso ya no existe», afirmó.

En un tiempo relativamente corto, según él, el sistema de garantía ha cubierto a casi toda la población de Indonesia y se ha convertido en una referencia de la que pueden aprender varios países.

Ali Ghufron también afirmó que el premio Nobel recibido por el Grameen Bank en Bangladesh tuvo aún menos impacto que el sistema de salud BPJS.

Grameen Bank ganó el Premio Nobel por los esfuerzos de la institución para ayudar a los grupos pobres a obtener acceso a préstamos proporcionando garantías mutuas entre sus miembros.

Mientras tanto, el sistema gestionado por BPJS Health no sólo se centra en el acceso financiero, sino que también garantiza la salud de todos los ciudadanos. De hecho, según él, este sistema también fomenta la creación de empleo y reduce la pobreza debido a la carga de los costos médicos.