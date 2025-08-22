BPJS Garantía de drogas participante de la salud de acuerdo con el Ministerio de Salud Fornas

VIVA – Detrás de un sentido de seguridad para la certeza de las garantías de servicio de salud, disponibilidad droga Lo que está de acuerdo con las necesidades médicas de todas las enfermedades en Indonesia es también la principal esperanza para la curación de los pacientes. Para los participantes BPJS SaludLa certeza de la disponibilidad de medicamentos no es simplemente satisfacer las necesidades de los aspectos médicos, sino también una garantía de seguridad.

Jefe de Relaciones Públicas BPJS Health, Rizzky Anugerah dijo que todas las drogas que ingresaron al Programa Nacional de Seguro de Salud estaban específicamente regulados por el decreto del Ministro de Salud llamado Drogas del Formulario Nacional (Fornas). Explicó que Fornas fue compilada por farmacólogos formados por el Ministro de Salud, y la decisión de seleccionar medicamentos basados ​​en la última evidencia científica, y se basó en drogas que proporcionan propiedades, seguras y asequibles.

El Fornas fue compilado por el Comité Nacional para las Fornas según el Decreto del Ministro de Salud de Indonesia, que estaba formado por profesionales, académicos, la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) y otras partes relacionadas.

«Todas las drogas garantizadas por el programa Jkn ha pasado por un proceso de selección estricto de acuerdo con las necesidades médicas de la población indonesia. Con las fornas, se espera que garantice la calidad y efectividad del tratamiento, aumente el uso racional de drogas, optimice los servicios a los pacientes y facilite la planificación y el suministro de medicamentos «, dijo Rizzky, el viernes (22 del 22).

Rizzky enfatizó que si hay un vacío de stock de drogas, el hospital debe ser responsable de proporcionar un sustituto/sinónimo del mismo contenido y sustancia activa. Él dijo que los medicamentos entregados a los participantes todavía están garantizados en el programa JKN para que los participantes no necesiten pagar costos adicionales.

No solo eso, el hospital tampoco debería cargar costos adicionales para los medicamentos otorgados a los participantes de JKN. Esta disposición también está en línea con la promesa del servicio JKN que enfatiza que todos los beneficios de JKN deben otorgarse sin discriminación y sin tarifas adicionales.

«Esta es una manifestación tangible del mandato constitucional, donde el estado está presente para proporcionar protección social a toda su gente. En este momento de independencia, queremos asegurarnos de que cada participante de JKN obtenga plenos derechos, sin ser limitado al financiar drogas», explicó Rizzky.

Desde el rodaje del programa JKN desde 2014, muchos participantes han sentido los beneficios proporcionados. Desde la facilidad de acceso a la garantía de los servicios, el programa JKN se ha convertido en un requisito de garantía para los participantes en el acceso a los servicios en instalaciones de salud.

Siswanto, residente de la aldea de Sidomulya, la regencia de Kediri, tuvo que tragar la amarga píldora que su único hijo, Diego tuvo que someterse a un tratamiento con talasemia en el Hospital Regional de Simpang Lima Gumul, Kediri. El largo viaje ciertamente no es fácil, tanto física como financieramente. Sin embargo, gracias al programa JKN, Siswanto podría respirar un poco de alivio. Todos los servicios médicos para la financiación de los medicamentos que necesitan Diego están garantizados para estar totalmente garantizados por el programa JKN.

«Estoy agradecido con Dios, mi hijo y yo estamos registrados como participantes de JKN, realmente nos ayuda. El costo de la transfusión, el examen, hasta que la droga también se entregue en su totalidad. Nos sentimos muy valorados y cuidados, y eso es muy significativo para nosotros. El programa JKN es muy útil, proporcionando nuevas esperanzas y aligerando nuestras vidas», dijo Sisconanto.