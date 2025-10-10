BPJS Empleo apoya el fortalecimiento del ecosistema de trabajadores creativos a través de la Conferencia de Música de Indonesia de 2025

Jacarta – Empleo en BPJS expresó su apoyo a la celebración de la Conferencia de Música de Indonesia (KMI) de 2025, iniciada por el Ministerio de Cultura del 8 al 11 de octubre de 2025 en Yakarta. Esta actividad es un foro estratégico intersectorial para fortalecer el ecosistema musical nacional, que reúne a los músicos, la industria, los académicos y el gobierno para formular soluciones concretas para la sostenibilidad de la industria creativa en Indonesia.

El diputado de Comunicaciones de Empleo de BPJS, Erfan Kurniawan, enfatizó que la participación de Empleo de BPJS en KM 2025 Esto es parte de un esfuerzo por ampliar el alcance de la protección social del empleo al segmento de trabajadores informales, especialmente en el sector de la economía creativa, incluidos los trabajadores de la música y los artistas artísticos, muchos de los cuales han trabajado anteriormente de forma independiente.

«Actualmente, la industria musical indonesia está creciendo rápidamente, pero todavía hay muchos trabajadores que no entienden y no están protegidos por la seguridad social laboral. A través del impulso de KMI 2025, queremos garantizar que cada actor creativo, desde músicos, equipo de escenario hasta técnicos de producción, tenga una seguridad social laboral adecuada para que puedan trabajar con calma y de manera sostenible», dijo Erfan, el viernes (10/10/2025)

Además, Erfan explicó que el apoyo de BPJS Empleo a esta actividad también está en línea con el mandato de la institución de construir un ecosistema de trabajo justo en todos los sectores, incluida la economía creativa, que ahora es uno de los pilares importantes del crecimiento nacional.

«Consideramos que la industria musical no sólo forma parte del entretenimiento, sino también de la economía nacional, que fomenta la creatividad y abre oportunidades de empleo. Protección social para trabajadores creativos «Es una base importante para que este ecosistema crezca de forma saludable e inclusiva», añadió.

KMI 2025 lleva el tema #OneBasicNada con la narrativa «Tejiendo colaboración, fortaleciendo el ecosistema musical de Indonesia». En este foro participarán varias partes interesadas, incluidas BPJS Empleo, InJourney, Polri, así como el Ministerio Coordinador de PMK, el Ministerio de Inmigración y Correcciones y el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos para fortalecer la gobernanza, la sinergia política y la sostenibilidad de una industria musical globalmente competitiva.

A través de su participación en KMI 2025, BPJS Empleo espera que cada vez más trabajadores creativos sean conscientes de la importancia de la protección de la seguridad social en los programas de Seguro de Accidentes de Trabajo (JKK), Seguro de Defunción (JKM) y Seguro de Vejez (JHT), todos estos programas son una forma de presencia del Estado para garantizar y brindar bienestar a los trabajadores frente a todos los riesgos en el trabajo.