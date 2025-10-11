BPJPH amenaza con ilegalizar productos que no tengan certificación Halal, DPR: Política intrascendente e imprudente

Jacarta – Miembro de la Comisión VI RPD RI Mufti Anam respondió a la declaración del jefe de la agencia organizadora de garantía de productos halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, quien dijo que todos los alimentos, bebidas, medicamentos y productos cosméticos que aún no tengan un certificado halal se clasificarán como bienes. ilegal.

El discurso político se implementará a partir de 2026. Según Mufti, la política del PJPH es intrascendente e imprudente.

«Considero que la afirmación de que a partir de 2026 todos los productos sin certificación halal serán considerados productos ilegales es una declaración intrascendente y una política imprudente», afirmó el muftí el sábado 11 de octubre de 2025.

Cree que el discurso demuestra que el gobierno no está preparado para gestionar la industria halal nacional. Mufti explicó que esta política podría acabar con las ventas de millones de mipymes.

«Todos estamos de acuerdo en que el halal es importante, incluso obligatorio. Pero una política tan grande como ésta no puede implementarse con un enfoque de anuncios y amenazas», explicó.

Mufti explicó que antes de formular una política, el gobierno debería hacer una introspección sobre su disposición a proporcionar certificación halal. La razón es que muchos empresarios se quejan al tramitar la certificación halal.

«Antes de hablar de coerción, el Estado debe reflexionar sobre si el ecosistema de certificación halal en Indonesia está listo. ¿Es el proceso simple, barato y libre de extorsión?» dijo.

«¿Tienen credibilidad las autoridades y las instituciones? Porque en realidad muchos empresarios quieren obedecer pero no pueden», continuó Mufti.

Mufti dijo que muchos pequeños comerciantes se sienten agobiados al procesar la certificación halal. Porque los costos son elevados, el proceso es complicado y la gestión aún no es transparente.

«Políticas como ésta no empoderan a la gente, sino que asustan a los pequeños, que son los más fieles a los productos nacionales», concluyó.

tvOnenews/Syifa Aulia