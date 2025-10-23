BPH Migas garantiza que el combustible subsidiado sea el objetivo, los pescadores sienten los beneficios del Surkom

Jacarta – Agencia Reguladora de Petróleo y Gas Downstream (BPH Migas) continúa asegurando el fueloil (bbm) las subvenciones y compensaciones se distribuyen adecuadamente.

Al 16 de octubre de 2025, BPH Migas registró que había emitido 542.689 cartas de recomendación (Surkom) a 296.577 usuarios consumidores en toda Indonesia.

Surkom se emite para comprar ciertos tipos de fueloil (JBT), como diésel subsidiado y tipos especiales de fueloil para asignación (JBKP) o combustible de compensación. Este documento determina determinados volúmenes y plazos para los consumidores finales a los que tienen derecho según las normas legales.

La política de Surkom es una implementación del Reglamento BPH Migas Número 2 de 2023 relativo a la Emisión de Cartas de Recomendación para la Compra de JBT y JBKP. El proceso de publicación se realiza a través de un sistema digital basado en la aplicación XStar para que los servicios al público sean más rápidos, transparentes y monitoreados.

Hasta la fecha, hasta 3.015 Organizaciones Regionales de Aparatos (OPD) en 23 provincias han emitido Surkom, que se distribuye a través de 3.438 estaciones públicas de servicio de combustible (SPBU) en 468 distritos y ciudades. Este sistema conecta a BPH Migas, los gobiernos regionales y entidades comerciales asignadas como Pertamina en un mecanismo de monitoreo integrado.

BBM está presente en los distritos de Kanggime y Balingga

Esta política tiene un impacto directo en sectores productivos como las microempresas, la pesca, la agricultura, el transporte y los servicios públicos. Uno de los beneficiados es Pisor Ansori (40), pescador de Pandeglang, Bantén. Dijo que Surkom realmente ayudó a los pescadores a obtener diésel subsidiado. «La carta de recomendación ya no nos sirve, de hecho sí es útil», afirmó.

Pisor añadió que puede hacerse a la mar durante unos 20 a 22 días cuando el tiempo lo permita. Sin embargo, cuando las condiciones del mar no se lo permitieron, optó por no hacerse a la mar por seguridad. Según él, Surkom garantiza que los pescadores que cumplan los requisitos reciban el diésel subvencionado. «Los pescadores aquí (Pandeglang) realmente siguen las reglas, las órdenes de Pertamina sobre cómo llevar el combustible diésel subsidiado al lugar correcto», dijo.

Sofyan (48), presidente de la Asociación de Pescadores de Samadikun en la ciudad de Cirebon, Java Occidental, sintió beneficios similares. Dijo que gestionar Surkom ahora es mucho más fácil. “Gracias a Dios, para mí como pescador tener una (Carta) de Recomendación es muy útil y hacerla no es difícil, es fácil”, afirmó.