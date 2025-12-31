BPH Migas da una serie de agradecimiento a Pertamina Patra Niaga Gegara

Jacarta – Agencia Reguladora de Petróleo y Gas Downstream (BPH Migas) entregando 5 premios a Pertamina Patra Niaga por la contribución de la empresa en el apoyo a la gestión y distribución energía a nivel nacional durante 2025. Este agradecimiento se entregó en el evento de Reflexión y Oración de Fin de Año por el País celebrado por BPH Migas en Yakarta.

El director de BPH Migas, Wahyudi Anas, expresó su agradecimiento a Pertamina Patra Niaga por mostrar su desempeño y contribuir a la distribución. bbm Subsidios y compensaciones estatales a lo largo de 2025. Incluyendo el mantenimiento de los servicios energéticos en las zonas afectadas por desastres.

«Agradecemos a Pertamina Patra Niaga por distribuir combustible subsidiado y compensación estatal en áreas de desastre. BPH Migas también brinda relajación fácil para que los servicios en las comunidades en áreas de desastre no se vean interrumpidos para que el combustible subsidiado pueda servir a equipos pesados, vehículos oficiales, vehículos de puesto de mando, vehículos de servicio de desastres, etc.», dijo Wahyudi, citado en su declaración, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

«Esperemos que esto pueda ayudar a aliviar a nuestros hermanos y hermanas afectados por el desastre en Aceh, Sumatra Occidental y Sumatra Septentrional», añadió.

La apreciación recibida por Pertamina Patra Niaga incluye apreciación por la contribución de las entidades comerciales a los ingresos estatales en el sector de combustibles, apreciación por las entidades comerciales con el mayor volumen de comercio de combustible, así como apreciación por las entidades comerciales que implementan asignaciones gubernamentales en el suministro y distribución de ciertos tipos de fueloil (combustible JBT) y/o asignaciones de combustible de tipo especial (JBKP).

Aparte de eso, por su contribución al apoyo a la gestión de desastres, Pertamina Patra Niaga también recibió reconocimiento por la sinergia de las entidades comerciales de petróleo y gas downstream y BPH Migas en la gestión de desastres en Sumatra, así como reconocimiento por las entidades comerciales que apoyan el suministro y distribución de energía en áreas afectadas por el desastre de Sumatra.

El director regional de marketing de Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, dijo que este reconocimiento fue un honor y un estímulo para que la empresa continúe mejorando su desempeño en la distribución de energía a todos los rincones del país.

«Expresamos nuestro agradecimiento por el reconocimiento brindado por BPH Migas a lo largo de 2025 en términos de distribución de combustible, especialmente combustible de asignación. Es un honor para nosotros poder participar en el desarrollo del país proporcionando energía a la comunidad», dijo Eko.