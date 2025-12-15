BPH Migas agrega puntos de entrega de combustible para barcos en el área de desastre de Aceh-Sumatra

Jacarta – Jefe de la Agencia Reguladora de Petróleo y Gas Downstream (BPH Migas), confirmó Wahyudi Anas, añadió el gobierno. punto de entrega bbm tipo de combustible diesel para los buques de pasaje, que se despliegan en las zonas afectadas desastre naturaleza en Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra.

Dijo que este barco moviliza personal que ayudará en las labores de recuperación en zonas de desastre, así como el transporte de ayuda para víctimas de desastres naturales, vehículos y necesidades logísticas básicas.

Wahyudi explicó que la adición de puntos de traspaso se llevó a cabo para garantizar las operaciones fluidas del barco sin alterar las disposiciones estipuladas sobre la cuota de diésel.

«El Presidente de la República de Indonesia y el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) han dado instrucciones claras de que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para restaurar inmediatamente las zonas afectadas por el desastre», dijo Wahyudi en su declaración del lunes 15 de diciembre de 2025.

Jefe de la Agencia Reguladora de Petróleo y Gas Downstream (BPH Migas), Wahyudi Anas

Añadió que BPH Migas también aprobó la solicitud del Director General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte sobre la adición de puntos de entrega de combustible para KM Egon propiedad de PT Pelni (Persero).

Donde, la ruta regular de KM Egon es Waingapu-Lembar-Surabaya-Batulicin-Pare-Pare-Bontang, Pare-Pare-Batulicin-Surabaya-Lembar-Waingapu.

Con el fin de apoyar la recuperación en zonas de desastre, actualmente la ruta de asistencia de KM Egon es Waingapu-Lembar-Surabaya-Tanjung Priok-Belawan-Lhokseumawe-Padang-Tanjung Priok-Surabaya.

«Con el fin de apoyar los cambios de ruta y facilitar el proceso de transporte de ayuda a las zonas afectadas por el desastre, el punto de entrega del combustible diesel KM Egon ahora se puede realizar en la Terminal Integrada de Surabaya y la Terminal Integrada de Yakarta, que antes sólo se hacía en la Terminal Integrada de Surabaya», dijo.

Inundaciones en Lahat, Sumatra del Sur

También se ha solicitado a la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte que participe en la supervisión de la distribución de combustible diésel a todos los buques de pasaje, para que sea dentro de los objetivos y de acuerdo con la normativa aplicable.

Aparte de eso, BPH Migas también aprobó la solicitud del Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte sobre la adición de puntos de entrega de combustible para KMP Jatra I propiedad de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

KMP Jatra I transporta logística de ayuda a través de varios puertos en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, para llegar de manera más efectiva a las zonas afectadas por desastres. La ruta de asistencia del KMP Jatra I es Surabaya-Yakarta-Belawan-Aceh-Sibolga-Teluk Bayur.