BPBD revela una lista de áreas en la ciudad de Tangerang que están en riesgo de inundaciones

Jacarta – Agencia Regional de Gestión de Desastres (BBPD) kota TangerangLa provincia de Banten reveló que la mayoría de las áreas de subdistrito están en la categoría potencial inundación bajo. Esto está en línea con el aumento del volumen Lluvia en la zona.

El director ejecutivo de BPBD de la ciudad de Tangerang, Mahdiar, dijo que BMKG había proporcionado información sobre un aumento de las precipitaciones a partir de mediados de noviembre.

«Hemos emitido avisos y preparación a cada región para anticipar diversas condiciones, especialmente posibles inundaciones», dijo Mahdiar, citado en su declaración del viernes 16 de noviembre de 2025.

Explicó que la distribución de áreas con bajo potencial de inundación incluye los subdistritos de Batuceper, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karang Tengah, Karawaci, Larangan, Pinang y Tangerang.

Esta condición puede convertirse en charcos si ocurre lluvia de intensidad moderada a alta, especialmente en áreas con capacidad de drenaje limitada.

Residentes que están sufriendo inundaciones después de que el agua sumergiera sus casas en Cirarab Village, Tangerang Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Mientras tanto, el clima extremo Se prevé que ocurra en Dasarian II y III de noviembre, con un pico potencial entre el 20 y el 24 de noviembre de 2025. Se prevé que dos áreas que experimentarán un impacto más significativo son los distritos de Ciledug y Larangan, donde se prevé que fuertes lluvias, fuertes vientos y la posibilidad de rayos ocurran con mayor frecuencia.

El gobierno de la ciudad de Tangerang insta al público a permanecer alerta a los cambios climáticos y garantizar que el medio ambiente permanezca limpio de basura, especialmente los cursos de agua y el drenaje.

Las medidas de preparación se consideran importantes para minimizar los impactos que puedan surgir debido al clima extremo. El Gobierno regional destaca su compromiso de seguir vigilando la evolución meteorológica y transmitiendo la información más actualizada a través de los canales oficiales.

«También se pide al público que evite las actividades al aire libre durante las fuertes lluvias y que informe inmediatamente a los agentes si encuentran peligros potenciales en el entorno circundante», dijo. (Hormiga)