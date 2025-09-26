BP Tapera asegura que el contrato masivo de 25,000 unidades de vivienda se llevará a cabo en 33 provincias

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia de Gestión de Ahorro de Vivienda Pública Tapa de BPAsegúrate de que se mantenga Contrato masivo KPR Prosperidad FLPP por 25,000 unidad Casa subsidiada el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Simultáneamente en 30 provincias, el gobierno tenía un contrato masivo de 25,000 casas subsidiadas la próxima semana



El comisionado de BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dijo que el contrato masivo que se mantendrá híbrido se llevará a cabo simultáneamente en 90 puntos regionales, que se extienden en 33 provincias indonesias.

«El 29 de septiembre (2025) llevaremos a cabo actividades colosales en forma de un contrato masivo para KPR Sejahtera Flpp, así como una transferencia de clave simbólica», dijo Heru en Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Vicepresidente de West Java DPRD quejas, una asignación de la casa de RP. 71 millones: ¡no es suficiente para comprar una casa!





Unidades de vivienda subsidiada para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing, Bekasi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

En el evento, BP Tapera entregará simbólicamente las llaves de la casa al público desde segmentos cruzados. Es decir, comenzando desde la comunidad ciega, usaron coleccionistas de bienes, conductores de pedicab, reparadores de neumáticos, taxis de motocicletas en línea, arte, pescadores, agricultores, barberos, trabajadores, migrantes, maestros, parteras, enfermeras, al ejército indonesio y Polri.

Leer también: BTN registra la presentación de hipotecas a través de Bale Properti sube casi un 150 por ciento hasta junio de 2025



La ceremonia de la ceremonia de masa se llevará a cabo en Pesona Kahuripan 10 Cileungsi, Bogor, Java Occidental, y con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento (Ministerio de PKP).

Heru dijo que era optimista de que el objetivo de 350,000 unidades de vivienda subsidiada para personas de bajos ingresos (MBR) se alcanzaría a fines de 2025.

La actitud optimista se basa en el logro de la distribución de casas subsidiadas a través del Centro de Liquidez de Financiación de Vivienda (FLPP) al 25 de septiembre de 2025, que alcanzó 182,657 unidades con un valor de RP 22.67 billones.

Donde la distribución se realizó a partir de 38 bancos de distribución, y fue construida por 7.378 desarrolladores y se extendió en 11,475 ubicaciones de vivienda en 33 provincias y 394 distritos/ciudades.

«Soy optimista de que el objetivo de 350,000 se alcanzará a fines de 2025, al que ahora se ha alcanzado el 52.18 por ciento», dijo Heru.

«Estoy seguro de que gracias al apoyo de todas las partes, la colaboración intersectorial y el entusiasmo de los desarrolladores, si Dios quiere, este objetivo pronto se completará», dijo.