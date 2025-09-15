Boys and Girls Club Emmys Charity Joke Falls Flat

Ganar un Emmy debería, en circunstancias normales, ser el punto culminante de la carrera de un actor.

Para todos los artistas que ganaron en la ceremonia del Emmy de este año, fue un momento que recordarán por haber sido vigilados de la manera más santona e irritante posible.

Nate BargatzeEl anfitrión desastroso de la ceremonia, estableció que había establecido un grupo de dinero de $ 100,000 para donar a la organización sin fines de lucro impecable The Boys & Girls Club. El dinero se deduciría de esta piscina, momento a momento, si un ganador pasara más de 45 segundos, y se agregaría dinero si llegaran bajo el tiempo. (Bargatze trajo hijos reales, anunciados como beneficiarios del Boys & Girls Club, a la ceremonia, ¡y fueron súper lindos! Sin embargo, llegaron a sentir cada vez más como accesorios en los procedimientos, supremamente injusto).

Todo el concepto fue una buena idea para una broma de monólogo único: crear conciencia sobre un grupo que hace mucho bien mientras se asegura de que la ceremonia no se desvíe hacia la marca de cuatro horas. Y sin embargo, se sintió mal pensado.

A saber: Hannah Einbinder ganó la actriz de reparto Emmy por «hacks», ¡finalmente! ¡En la cuarta temporada del programa! Después de múltiples ceremonias donde parecía tan cerca, ¡pero no llegó allí! Para cualquiera que siga los Emmy o uno de los espectáculos de firma de nuestra era de transmisión actual, esto parecería un gran problema. Pero el discurso emocional de Einbinder no fue simplemente un abrefortado, y engrosado con una tensión extraña y fea, según su propio conocimiento de que su incapacidad para sumar toda su experiencia de «hacks» en 45 segundos sería imposible. Fue, al final, marcado por un reloj de marcado que marcó cuánto dinero estaba perdiendo Einbinder para el Boys & Girls Club al continuar agradeciendo a sus colaboradores y decir lo que tenía en mente después de que pasó el límite de tiempo. «Pagaré la diferencia, lo siento», se vio obligada a decir, mientras terminaba.

En cuanto al tiempo que se pasó en la ceremonia de Emmy, el discurso de Einbinder y su presentación es Ya en YouTube. Se pasan tres minutos totalmente en los presentadores, que incluyen Reba McEntire, siendo introducido por Bargatze y luego rendir homenaje a la serie de televisión «The Golden Girls», por alguna razón. Einbinder habla por un poco más de un minuto. Este patrón continuó en todo momento: el diálogo de presentador enlatado y ensayado, por no decir nada del segmento Luguborus in Memoriam, durante el cual el cantante Lainey Wilson atravesó lentamente el escenario para unirse a Vince Gill durante largos segundos antes de que el carrete comenzara a tocar, sin motivo durante el tiempo que fuera necesario. Ese, los detritos de presentación de premios aleatorios, era, por supuesto, el costo de hacer negocios, al igual que las intrusiones inanidas de Bargatze. ¿Las emociones reales y crudas de las personas que experimentan sorpresa, deleite y la sensación de tener algo que debía decirse? Bien, eso estaba en un reloj.

No es que a Barkatze se preocupara por cómo se encontró con los espectadores centrales. Se encontró, a lo largo de la ceremonia, como perpetuo Hall Monitor, aparentemente interesado exclusivamente en el que las estrellas cumplieron con su estándar y que se quedó corto. Si se sintió aliviado, brevemente, que el reloj en la pantalla no se mostró durante el sincero discurso de aceptación del actor de 15 años, Owen Cooper, ¡no se preocupe! Bargatze estaba justo allí, justo después, para notar que pasó el tiempo. Uno se pregunta cómo había reaccionado, en el momento, a Discurso Emmy «Big Little Lies» de Nicole Kidmanen el que habló con franqueza sobre la violencia doméstica, incluso cuando el reloj se movió hacia la medianoche. ¿La habría regañado también?

¡Probablemente! Pero, si no por momentos como el discurso de Kidman, entonces, o los discursos de Einbinder o Cooper, ahora, ¿incluso observamos estas cosas? El conjunto estándar de Barguatze era el de alguien que no está interesado fundamentalmente en los espectáculos de premios, lo que, aunque una buena forma de pasar por la vida, plantea la pregunta de por qué se presentó para organizar uno, o por qué fue contratado. El aparente enfoque de Bargatze en una figura monetaria que todos deben haber sabido que terminaría reponiendo al final del espectáculo (como, de hecho, lo hizo) parecía tan a fondo perder a la audiencia que el problema perpetuo de Emmy de las personas que entraban y salían del teatro mientras el anfitrión se veía señalado. ¿A quién, incluso, estaba hablando? A su alrededor había una habitación vacía.

Bueno, Bargatze se dirigía a una audiencia que odia a los programas de premios, supongo, y aquellos que se irritaron cuando los actores corren demasiado tiempo. Es difícil imaginar cuántos espectadores de una transmisión de Emmys en 2025, con opciones de transmisión infinitas disponibles, los premios de odio en secreto, pero quienes sean, probablemente encontraron un aliado en Bargatze. El resto de nosotros nos quedamos para preguntarnos exactamente qué estaba haciendo.

Sí, los discursos pueden correr mucho. Y en los Emmy, que, a diferencia de los Oscar, que honran solo a cuatro actores por ceremonia, hay muchos egos para manejar. Pero los anfitriones anteriores han abordado la necesidad de llegar a tiempo con algo de gracia. Conan O’Brien’s Amenaza de 2006 para matar a Bob Newhart Si el programa pasó con el tiempo, habla de su imaginación cómica particular, que ciertamente es única. Pero los actores de Bolyraging y Rowninging de Bargatze que salen del momento pico de su carrera sugiere cuán limitada parece ser su imaginación cómica.

Y todo parecía quedarse en nada. Bargatze agregó un montón de dinero, reforzado, dijo, por CBS, para llevar la olla a $ 350,000. Pero, gracias a sus ministerios, los presentadores de los trofeos de drama y comedia tuvieron tiempo legítimo para vampiros. Prefiero haber escuchado 10 segundos más de seis ganadores en los Emmys que un minuto de Brad Garrett y Ray Romano tratando de llenar el tiempo que no esperaban tener antes de su mejor presentación de comedia. Ese Bargatze no está de acuerdo es lamentable. También debería marcar un fin tanto para su carrera como anfitriona como para este ángulo particular en los espectáculos de premios, que finalmente están destinados a una audiencia que los odia y quiere ver a sus ganadores cortar las rodillas. La parte interesante es que cuando los ganadores hablan, y Bargatze, el implacable spoilport de esta noche, no sabría nada sobre ganar en los Emmys.