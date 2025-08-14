Boyd Holbrook se une a Omar Sy en la serie de televisión ‘Extraction’ en Netflix

Boyd Holbrook es la última incorporación al elenco de la serie de televisión «» actualmente en proceso en Netflix, Variedad ha aprendido.

El espectáculo fue anunciado formalmente en febrero con Omar Sy en el papel principal. Como se informó en ese momento, se desarrolla en el mismo mundo que las películas de «extracción» de Netflix y ha recibido una orden de ocho episodios. Los detalles exactos del personaje para Holbrook se mantienen en secreto.

La logline para el programa establece: «Un mercenario (SY) se embarca en una misión peligrosa para rescatar a los rehenes en Libia. Atrapado entre facciones en guerra y asesinos despiadados, debe navegar por las opciones de vida o muerte mientras enfrenta profundas heridas emocionales. La serie explora el trauma, la traición y los conflictos morales de los personajes presionados hasta el límite».

El casting mantiene a Holbrook en el negocio con Netflix, ya que ha protagonizado los espectáculos «The Sandman» y «Narcos» en The Streamer. Holbrook también es conocido por sus papeles en películas como «A Complete desconocido», «The Bikeriders», «Logan» y «The Predator», así como espectáculos como «Justified: City Primeval» y «Hatfields & McCoys».

Es representado por WME, Range Media Partners, Viewpoint y Yorn Levine Barnes.

Glen Mazzara sirve como escritor, productor ejecutivo y showrunner en la serie «Extracción». Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes y Chris Castaldi Ejecutivo producen para AGBO, con Sam Hargrave, Eric Gitter y Peter Schwerin también productores ejecutivos. Ari Costa de Agbo producirá.

La primera película de «extracción», protagonizada por Chris Hemsworth, fue lanzada en Netflix en 2020. Hemsworth regresó para la secuela en 2023. Las películas se basaron en la novela gráfica «Ciudad» de Ande Parks. Joe Russo escribió el guión para ambas películas y producida junto con Anthony, Gitter y Schwerin. Hargrave dirigió ambas películas, con Agbo produciendo.