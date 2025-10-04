Boxing Sports abre nuevas carreteras para la industria deportiva nacional

VIVA – evento boxeo Titulada lucha definitiva completada realizada en el Atlas Super Club, Bali, en septiembre pasado. Este evento confirma el estiramiento de la industria del deporte de boxeo en Indonesia, comenzando desde la isla de Bali con una facturación de dinero que alcanza miles de millones de rupias.

Este evento fue realizado por el Consejo de Combate de Uni (UCC), con cierta lucha como promotor. Se presentan 15 partes, que involucran a nueve atletas profesionales de boxeo en la clase de peso de la AMBA Asia Super Fly. También hay atletas de Tailandia y Filipinas.

La pelea definitiva del promotor, Yoan, dijo que estaba feliz de que este evento pudiera celebrarse sin problemas. Estaba feliz porque la presencia de este evento señaló el estiramiento de la industria del deporte de boxeo que había sido tenue en Indonesia.

«Estaba tenue, pero debido a que había varios promotores que comenzaron a volver a montar nuevamente, finalmente esta fragancia deportiva de combate nuevamente en Indonesia. Y veo que la industria, la industria deportiva, la industria deportiva de combate ha comenzado a aumentar nuevamente», dijo Yoan cuando se contacta.

Yoan reveló que la velocidad del dinero en el evento debe ser esta pelea. Sienten que la facturación del dinero de los boletos y la mercancía se vende, así como el pago por vista gracias a la cooperación con la lucha con Vidio como titular de los derechos de transmisión.

«Así que es lo que seguimos, no es solo parte del material, sino cómo nos relajamos, hacemos que este luchador también tenga esperanza. Porque realmente había un luchador más esperanza», dijo Yoan.

Diputado asistente para el desarrollo de la industria deportiva del Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora) Yusuf Suparman dijo que la velocidad del dinero en esta lucha definitiva podría alcanzar los RP18 mil millones.

«La facturación del dinero del boxeo en Atlas Bali es de alrededor de Rp. 18 mil millones de la venta de entradas y el pago por vista a través del video, y las ventas de mercancías y su facturación económica durante el evento en Atlas y sus alrededores», dijo Yusuf.

Además, Yoan dijo que la industria del deporte de boxeo tiene el potencial de ser grande en el futuro. Además, el interés en el boxeo no solo proviene de fanáticos locales, sino también internacionales. Por supuesto, se necesita apoyo del gobierno.