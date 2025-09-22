Bows suaves para ‘él’, ‘Big Bold Beautiful Journey’; Reloj Jimmy Kimmel

Fue un fin de semana de Ho-Hum en el Taquillas para nuevos abridores anchos. Pero fue un marco ocupado para los expertos de la industria que no pueden dejar de hablar sobre el punto muerto entre Jimmy Kimmel y ABC después de la tormenta política de la semana pasada.

Esos son los temas abordados en el episodio de hoy del podcast «Daily Variety». Rebecca Rubin, Variedad’S Jefe de taquilla S, detalla las aperturas deslucidas para el drama deportivo de Universal «Him» y «A Big Bold Beautiful Journey» de Sony Pictures. Ninguna de las películas parecía tener ese ingrediente clave de ofrecer algo extra especial para sacar al público de la casa y entrar en un teatro.

«Sony posicionado [‘Big Bold] Como una imagen de evento femenino en la línea de ‘It termina con nosotros’, que fue la película de Blake Lively Justin Baldoni que, a pesar de toda la controversia, fue un gran éxito de taquilla. Y entonces estaban diciendo muy claramente, aquí vamos tras esta audiencia femenina desatendida para llamarlo una imagen de evento femenino «, dice Rubin.» No es realmente el tipo de película que vemos tener éxito en los cines de cine. Hemos visto películas de otros géneros tener éxito a pesar de las probabilidades, pero generalmente cuando tienen éxito, a pesar de las probabilidades, tienen detrás de ellos excelentes críticas, el boca a boca. Creo que esta película simplemente falló en la ejecución «.

En una nota más brillante, Rubin dice que los expositores están entusiasmados con las noticias que Taylor Swift recibió el 19 de septiembre, a saber, que planea tener una película de «fiesta de lanzamiento oficial» para su nuevo plato, «The Life of a Showgirl». La película se inclina el 3 de octubre, el mismo día en que se lanza el álbum. La película de concierto «The Eras Tour» de Swift fue un monstruo para los teatros de AMC y otros en 2023.

«Ella ha sido una gran defensora de teatral con su película de concierto», dice Rubin. «No importa lo que haga esta película, no va a hacer el negocio que hizo la película del concierto porque es un proyecto muy diferente. Pero cualquier dinero que esta película gane es una salsa que no esperaban incluso hace unas semanas».

En cuanto a Kimmel, la situación que llevó al anfitrión a ser retirado del aire a partir del 17 de septiembre está lleno de políticas contemporáneas y el celo de la administración Trump para usar el poder federal para intimidar a sus críticos. Steinberg desempaca el golpe por golpe que llevó a Disney a Bench Kimmel, y la rápida reacción que todavía se está construyendo en la comunidad creativa. Se espera que los manifestantes se reúnan nuevamente el lunes fuera del escenario de Kimmel en el Complejo El Capitán en Hollywood Boulevard.

Steinberg enfatiza que la turbulancia para Kimmel, después de los pisos de CBS, el «show tardío» de CBS, Stephen Colbert, viene en un momento en que la televisión nocturna ha perdido gran parte de su pet Muerte en su monólogo del lunes.

«Lo que sucedió al final de la noche es que la fragmentación lo ha lastimado», dice Steinberg. «Cuando David Letterman anunció que se retirará en 2015, mucho [networks] Intenté tirar espagueti en la pared, vea si pueden obtener su propia parte de la audiencia nocturna. Durante un tiempo, MTV lo intentó. National Geographic hizo un espectáculo nocturno «, dice Steinberg.» Ahora tienes un anfitrión nocturno ahora tienes que ir a una base en lugar de para todos. Johnny Carson tuvo toda la nación viéndolo. Y nuestros anfitriones nocturnos actuales están haciendo humor político. Gran parte del éxito de su programa en estos días depende de cuántos éxitos de YouTube reciban. Entonces, la economía es más débil porque los anfitriones ahora tienen nichos en lugar de que todo el mundo los observa «.

